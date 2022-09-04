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Венгрия намерена закупать дополнительный газ в России и на Западе - РИА Новости, 04.09.2022
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Венгрия намерена закупать дополнительный газ в России и на Западе
Венгрия намерена закупать дополнительный газ в России и на Западе - РИА Новости, 04.09.2022
Венгрия намерена закупать дополнительный газ в России и на Западе
Венгрия намерена закупать дополнительный газ не только в России, но и на Западе, на следующей неделе станет известно, сколько кубометров у какой компании... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T18:36
2022-09-04T19:06
экономика
виктор орбан
владимир путин
сергей лавров
венгрия
россия
москва
газпром
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БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Венгрия намерена закупать дополнительный газ не только в России, но и на Западе, на следующей неделе станет известно, сколько кубометров у какой компании приобретет Будапешт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я веду переговоры о приобретении 732 миллионов кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе. Я также уточнил в ходе визита в Москву, что 732 миллиона кубометров сегодня нельзя купить на рынке без российских источников. Так что я хотел бы купить это количество частично у российских и частично у других западных торговых источников. Так что мы покупаем не только у России... Я не хочу спекулировать, потому что переговоры еще продолжаются. На следующей неделе я смогу ответить, как выглядит окончательный состав этих 732 кубометров в соотношении восток-запад", - сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV.Отвечая на вопрос журналиста, Сийярто также отметил, что вопрос закупки газа в Россию решался им и не служил предметом телефонных переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина.Ранее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов.
https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814250430.html
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экономика, виктор орбан, владимир путин, сергей лавров, венгрия, россия, москва, газпром, аэс "пакш", турецкий поток, петер сийярто
Экономика, Виктор Орбан, Владимир Путин, Сергей Лавров, Венгрия, Россия, Москва, Газпром, АЭС "Пакш", Турецкий поток, Петер Сийярто
18:36 04.09.2022 (обновлено: 19:06 04.09.2022)
 
Венгрия намерена закупать дополнительный газ в России и на Западе

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт будет покупать газ не только в России, но и на Западе

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Венгрия намерена закупать дополнительный газ не только в России, но и на Западе, на следующей неделе станет известно, сколько кубометров у какой компании приобретет Будапешт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я веду переговоры о приобретении 732 миллионов кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе. Я также уточнил в ходе визита в Москву, что 732 миллиона кубометров сегодня нельзя купить на рынке без российских источников. Так что я хотел бы купить это количество частично у российских и частично у других западных торговых источников. Так что мы покупаем не только у России... Я не хочу спекулировать, потому что переговоры еще продолжаются. На следующей неделе я смогу ответить, как выглядит окончательный состав этих 732 кубометров в соотношении восток-запад", - сказал Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV.
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Отвечая на вопрос журналиста, Сийярто также отметил, что вопрос закупки газа в Россию решался им и не служил предметом телефонных переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина.
Ранее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов.
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ЭкономикаВиктор ОрбанВладимир ПутинСергей ЛавровВенгрияРоссияМоскваГазпромАЭС "Пакш"Турецкий потокПетер Сийярто
 
 
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