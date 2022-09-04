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Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак - РИА Новости, 04.09.2022
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Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак
Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак - РИА Новости, 04.09.2022
Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:03
2022-09-04T15:03
александр новак
европа
россия
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. "У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом", - заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на "голубое топливо" в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%."Если сравнивать - у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле… Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество", - сказал Новак.Он также добавил, что внутреннее потребление газа - это одно из перспективных направлений использования ресурса, который высвобождается из-за снижения потребления на Западе, называющем российское топливо грязным и опасным. Так, завершение газификации РФ даст прирост потребления внутри страны на 50 миллиардов кубов "в ситуации, когда Западу российский газ якобы не нужен"."Я не согласен с тем, что - как вы отметили - западные коллеги говорят, что (российский газ - ред.) грязный. Никакой он не грязный, это один из самых чистых источников энергии в мире", - заключил Новак.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814344952.html
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александр новак, европа, россия, экономика
Александр Новак, Европа, Россия, Экономика
15:03 04.09.2022
 
Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак

Новак: цены на газ в России ниже европейских, обеспеченность им зимой гарантирована

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. "У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом", - заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на "голубое топливо" в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
"Если сравнивать - у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле… Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество", - сказал Новак.
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Он также добавил, что внутреннее потребление газа - это одно из перспективных направлений использования ресурса, который высвобождается из-за снижения потребления на Западе, называющем российское топливо грязным и опасным. Так, завершение газификации РФ даст прирост потребления внутри страны на 50 миллиардов кубов "в ситуации, когда Западу российский газ якобы не нужен".
"Я не согласен с тем, что - как вы отметили - западные коллеги говорят, что (российский газ - ред.) грязный. Никакой он не грязный, это один из самых чистых источников энергии в мире", - заключил Новак.
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