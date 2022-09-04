https://ria.ru/20220904/gaz-1814350437.html
Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак
Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак - РИА Новости, 04.09.2022
Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:03
2022-09-04T15:03
2022-09-04T15:03
александр новак
европа
россия
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. "У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом", - заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на "голубое топливо" в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%."Если сравнивать - у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле… Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество", - сказал Новак.Он также добавил, что внутреннее потребление газа - это одно из перспективных направлений использования ресурса, который высвобождается из-за снижения потребления на Западе, называющем российское топливо грязным и опасным. Так, завершение газификации РФ даст прирост потребления внутри страны на 50 миллиардов кубов "в ситуации, когда Западу российский газ якобы не нужен"."Я не согласен с тем, что - как вы отметили - западные коллеги говорят, что (российский газ - ред.) грязный. Никакой он не грязный, это один из самых чистых источников энергии в мире", - заключил Новак.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814344952.html
https://ria.ru/20220904/voyna-1814345667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, европа, россия, экономика
Александр Новак, Европа, Россия, Экономика
Россия будет обеспечена теплом и светом зимой, заявил Новак
Новак: цены на газ в России ниже европейских, обеспеченность им зимой гарантирована
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы
, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России
опасаться подобных ограничений не стоит. "У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом", - заявил Новак в интервью Павлу Зарубину
на телеканале "Россия 1".
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на "голубое топливо" в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
"Если сравнивать - у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле… Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество", - сказал Новак.
Он также добавил, что внутреннее потребление газа - это одно из перспективных направлений использования ресурса, который высвобождается из-за снижения потребления на Западе, называющем российское топливо грязным и опасным. Так, завершение газификации РФ даст прирост потребления внутри страны на 50 миллиардов кубов "в ситуации, когда Западу российский газ якобы не нужен".
"Я не согласен с тем, что - как вы отметили - западные коллеги говорят, что (российский газ - ред.) грязный. Никакой он не грязный, это один из самых чистых источников энергии в мире", - заключил Новак.