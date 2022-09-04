https://ria.ru/20220904/gaz-1814298954.html

"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт

"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт - РИА Новости, 04.09.2022

"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт

Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего "золотой век" нефти сменится на газовый, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T05:04

2022-09-04T05:04

2022-09-04T05:05

экономика

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего "золотой век" нефти сменится на газовый, заявил РИА Новости руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев в день нефтяника.Многие эксперты признают природный газ оптимальным топливом энергоперехода, поэтому его потребление в ближайшее время будет только увеличиваться.По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориям составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата – еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых, то нефти и конденсата по ним свыше 31 миллиарда тонн, а прогнозных - 69 миллиардов тонн.Мир учится осознанному потреблению, оптимизируя расход ресурсов. Нефть тоже можно использовать более рационально. По мнению собеседника агентства, это возможно благодаря более совершенным технологиям переработки, позволяющим получать больше полезного продукта из единицы сырья, а также разного рода энергосберегающие технологии, в частности, снижение потребления топлива двигателями внутреннего сгорания.С ним солидарен директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. По его мнению, главным направлением рационального использования нефти становится не добыча, а переработка и потребление.

https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814270213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, цены на нефть