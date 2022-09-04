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"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт - РИА Новости, 04.09.2022
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"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт
"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт - РИА Новости, 04.09.2022
"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт
Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего "золотой век" нефти сменится на газовый, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T05:04
2022-09-04T05:05
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего "золотой век" нефти сменится на газовый, заявил РИА Новости руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев в день нефтяника.Многие эксперты признают природный газ оптимальным топливом энергоперехода, поэтому его потребление в ближайшее время будет только увеличиваться.По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориям составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата – еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых, то нефти и конденсата по ним свыше 31 миллиарда тонн, а прогнозных - 69 миллиардов тонн.Мир учится осознанному потреблению, оптимизируя расход ресурсов. Нефть тоже можно использовать более рационально. По мнению собеседника агентства, это возможно благодаря более совершенным технологиям переработки, позволяющим получать больше полезного продукта из единицы сырья, а также разного рода энергосберегающие технологии, в частности, снижение потребления топлива двигателями внутреннего сгорания.С ним солидарен директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. По его мнению, главным направлением рационального использования нефти становится не добыча, а переработка и потребление.
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экономика, россия, цены на нефть
Экономика, Россия, Цены на нефть
05:04 04.09.2022 (обновлено: 05:05 04.09.2022)
 
"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт

Эксперт Коптев заявил, что "золотой век" нефти достиг своего пика и сменится на газовый

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего "золотой век" нефти сменится на газовый, заявил РИА Новости руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев в день нефтяника.
"На мой взгляд, золотой век нефти достиг своего пика, на котором будет оставаться еще минимум несколько десятилетий. Даже самые оптимистичные прогнозы не дают долю нефти в мировом энергобалансе ниже 50% к середине этого столетия. Золотой век газа еще впереди", - считает собеседник агентства.
Многие эксперты признают природный газ оптимальным топливом энергоперехода, поэтому его потребление в ближайшее время будет только увеличиваться.
По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориям составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата – еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых, то нефти и конденсата по ним свыше 31 миллиарда тонн, а прогнозных - 69 миллиардов тонн.
Мир учится осознанному потреблению, оптимизируя расход ресурсов. Нефть тоже можно использовать более рационально. По мнению собеседника агентства, это возможно благодаря более совершенным технологиям переработки, позволяющим получать больше полезного продукта из единицы сырья, а также разного рода энергосберегающие технологии, в частности, снижение потребления топлива двигателями внутреннего сгорания.
С ним солидарен директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. По его мнению, главным направлением рационального использования нефти становится не добыча, а переработка и потребление.
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