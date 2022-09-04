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Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты, раскритиковавшую Киев - РИА Новости, 04.09.2022
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Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты, раскритиковавшую Киев
Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты, раскритиковавшую Киев - РИА Новости, 04.09.2022
Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты, раскритиковавшую Киев
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая ранее усомнилась РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T00:21
2022-09-04T07:40
в мире
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украина
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая ранее усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине.Филиппо опубликовал на своей странице в Twitter несколько сообщений в поддержку Руаяль.Он задался вопросом, пожаловались ли бы на экс-министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена за то, что тот осудил "американскую пропаганду и ложь" в 2003 году, когда выступил против войны в Ираке.Руаяль в эфире телеканала BFM 1 сентября осудила "пропаганду войны через страх" со стороны Владимира Зеленского. Она предположила, что провокация в Буче и информация о якобы обстреле роддома в Мариуполе были выдуманы, чтобы остановить мирный процесс. Политик указала на то, что Зеленский не смог доказать утверждения об авианалете на роддом. Относительно провокации в Буче она предложила "посмотреть на показания".В субботу газета Libération сообщила, что ассоциация Stand With Ukraine собирается подать жалобу против Руаяль из-за ее высказываний.В Минобороны России ранее заявляли, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских военных ни один мирный житель не пострадал. В министерстве отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал ситуацию в Буче как провокацию с целью дискредитации России, постановку, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев называл провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
https://ria.ru/20220901/donbass-1813779360.html
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в мире, франция, украина
В мире, Франция, Украина
00:21 04.09.2022 (обновлено: 07:40 04.09.2022)
 
Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты, раскритиковавшую Киев

Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты Руаяль, раскритиковавшую пропаганду Киева

© AP Photo / Sait Serkan GurbuzСеголен Руаяль
Сеголен Руаяль - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Сеголен Руаяль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая ранее усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине.
Филиппо опубликовал на своей странице в Twitter несколько сообщений в поддержку Руаяль.

"Ее (Руаяль - ред.) смелость — образцовая, все карлики системы набрасываются на нее", - заявил Филиппо.

Он задался вопросом, пожаловались ли бы на экс-министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена за то, что тот осудил "американскую пропаганду и ложь" в 2003 году, когда выступил против войны в Ираке.
Руаяль в эфире телеканала BFM 1 сентября осудила "пропаганду войны через страх" со стороны Владимира Зеленского. Она предположила, что провокация в Буче и информация о якобы обстреле роддома в Мариуполе были выдуманы, чтобы остановить мирный процесс. Политик указала на то, что Зеленский не смог доказать утверждения об авианалете на роддом. Относительно провокации в Буче она предложила "посмотреть на показания".
В субботу газета Libération сообщила, что ассоциация Stand With Ukraine собирается подать жалобу против Руаяль из-за ее высказываний.
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В Минобороны России ранее заявляли, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских военных ни один мирный житель не пострадал. В министерстве отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал ситуацию в Буче как провокацию с целью дискредитации России, постановку, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев называл провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
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