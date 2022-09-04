https://ria.ru/20220904/film-1814372452.html

Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт

Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт - РИА Новости, 04.09.2022

Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило короткометражный фильм "Поиск — 111", рассказывающий о выполнении резервистами боевых задач. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:49

2022-09-04T17:49

2022-09-04T23:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило короткометражный фильм "Поиск — 111", рассказывающий о выполнении резервистами боевых задач."Уникальная возможность от начала и до конца увидеть выполнение боевой задачи по обеспечению безопасности стратегически важного объекта и нейтрализации угрозы со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп силами военнослужащих 111-го полка мобилизационного резерва", — рассказал представитель военного ведомства республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220624/nagrady-1797803360.html

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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр