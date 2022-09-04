https://ria.ru/20220904/film-1814372452.html
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт - РИА Новости, 04.09.2022
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт
Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило короткометражный фильм "Поиск — 111", рассказывающий о выполнении резервистами боевых задач. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:49
2022-09-04T17:49
2022-09-04T23:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило короткометражный фильм "Поиск — 111", рассказывающий о выполнении резервистами боевых задач."Уникальная возможность от начала и до конца увидеть выполнение боевой задачи по обеспечению безопасности стратегически важного объекта и нейтрализации угрозы со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп силами военнослужащих 111-го полка мобилизационного резерва", — рассказал представитель военного ведомства республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220624/nagrady-1797803360.html
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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:49 04.09.2022 (обновлено: 23:39 04.09.2022)
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт
Народная милиция ДНР выпустила короткометражный фильм о резервистах, призванных на фронт