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Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/film-1814372452.html
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт - РИА Новости, 04.09.2022
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт
Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило короткометражный фильм "Поиск — 111", рассказывающий о выполнении резервистами боевых задач. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:49
2022-09-04T23:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило короткометражный фильм "Поиск — 111", рассказывающий о выполнении резервистами боевых задач."Уникальная возможность от начала и до конца увидеть выполнение боевой задачи по обеспечению безопасности стратегически важного объекта и нейтрализации угрозы со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп силами военнослужащих 111-го полка мобилизационного резерва", — рассказал представитель военного ведомства республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:49 04.09.2022 (обновлено: 23:39 04.09.2022)
 
Народная милиция ДНР выпустила фильм о резервистах, призванных на фронт

Народная милиция ДНР выпустила короткометражный фильм о резервистах, призванных на фронт

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустило короткометражный фильм "Поиск — 111", рассказывающий о выполнении резервистами боевых задач.
"Уникальная возможность от начала и до конца увидеть выполнение боевой задачи по обеспечению безопасности стратегически важного объекта и нейтрализации угрозы со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп силами военнослужащих 111-го полка мобилизационного резерва", — рассказал представитель военного ведомства республики.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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