https://ria.ru/20220904/festival-1814360968.html
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция - РИА Новости, 04.09.2022
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:00
2022-09-04T20:00
2022-09-04T20:02
спасская башня
москва
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В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
LIVE: Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
2022-09-04T20:00
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PT176M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спасская башня, москва, видео
Спасская башня, Москва
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
2022-09-04T20:00
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PT176M32S
20:00 04.09.2022 (обновлено: 20:02 04.09.2022)
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".