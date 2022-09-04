Рейтинг@Mail.ru
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/festival-1814360968.html
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция - РИА Новости, 04.09.2022
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:00
2022-09-04T20:02
спасская башня
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814361146_0:16:600:354_1920x0_80_0_0_e4b2d84dce87f31f1deecc052dfb06ce.jpg
В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
LIVE: Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
2022-09-04T20:00
true
PT176M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814361146_54:0:547:370_1920x0_80_0_0_ca370fee04444e85a7173cd25fa42023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спасская башня, москва, видео
Спасская башня, Москва
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
2022-09-04T20:00
true
PT176M32S
20:00 04.09.2022 (обновлено: 20:02 04.09.2022)
 

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве проходит церемония закрытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
 
Спасская башняМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала