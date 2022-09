https://ria.ru/20220904/fashizm-1814294256.html

В США назвали Байдена "хрестоматийным фашистом"

2022-09-04T01:27

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", пишет издание The Washington Times.Демократы, утверждается в материале, распространяют дезинформацию и пропаганду, устраивают репрессии и подавляют критиков и оппозицию, стремясь заставить их подчиниться.Не обошлось и без узурпации законодательной власти: Байден недавно объявил, что более 300 миллиардов долларов студенческих долгов будут аннулированы, а точнее выплачены теми, кто их не брал. При этом, согласно Конституции, президент, как глава исполнительной ветви власти, не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер. Демократы также предложили увеличить число судей Верховного суда и начать самим назначать их, напоминает автор статьи.Другой авторитарной мерой администрации Джо Байдена стало создание Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре стали называть "министерством правды". Его задачей стала оценка того, какая информация верна, а какая нет, что американцы могут слышать и что не могут.Вспоминает The Washington Times и другие самовольные действия демократов: отмена строительства трубопровода Keystone XL из Канады и закрытие программы аренды федеральных земель для добычи ресурсов, что спровоцировало скачок цен на топливо и негативно отразилось на рыночной экономике.Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви в статье для The Washington Times заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден оказался "худшим президентом США в XXI веке"Нынешняя администрация Байдена — это "комедия ошибок, в которой нет ничего смешного", считает автор. Он напомнил, что инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, пограничный кризис и нелегальная миграция - в самом худшем состоянии за более чем два десятилетия, а Афганистан стали одним из самых известных промахов во внешней политике за последние годы.Журнал The Atlantic, в свою очередь, написал, что в 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами."Скорее всего, пришло время перестать говорить о "красной" (республиканцами. – Прим. ред.) и "синей" (демократами. – Прим. ред.) Америке", - гласит публикация.

