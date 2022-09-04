https://ria.ru/20220904/energosnabzhenie-1814392541.html
В Мелитополе восстановили электроснабжение
В Мелитополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.09.2022
В Мелитополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено полностью в Мелитополе, постепенно его восстанавливают в районах Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:49
2022-09-04T20:49
2022-09-04T21:00
специальная военная операция на украине
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мелитополь
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено полностью в Мелитополе, постепенно его восстанавливают в районах Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.Мелитополь, а также Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщили ранее власти региона."В Мелитополе электроснабжение восстановлено полностью. Постепенно его восстанавливают в районах, которые были обесточены", - сообщил Рогов.
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в мире, мелитополь, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов
20:49 04.09.2022 (обновлено: 21:00 04.09.2022)
В Мелитополе восстановили электроснабжение
Власти Запорожской области сообщили о восстановлении электроснабжения в Мелитополе