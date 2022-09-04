https://ria.ru/20220904/energosnabzhenie-1814392541.html

В Мелитополе восстановили электроснабжение

В Мелитополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.09.2022

В Мелитополе восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановлено полностью в Мелитополе, постепенно его восстанавливают в районах Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T20:49

2022-09-04T20:49

2022-09-04T21:00

специальная военная операция на украине

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мелитополь

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено полностью в Мелитополе, постепенно его восстанавливают в районах Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.Мелитополь, а также Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщили ранее власти региона."В Мелитополе электроснабжение восстановлено полностью. Постепенно его восстанавливают в районах, которые были обесточены", - сообщил Рогов.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814173194.html

мелитополь

запорожская область

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в мире, мелитополь, запорожская область, владимир рогов