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"Мы и сами справляемся": немцы высмеяли слова Зеленского об атаке из России - РИА Новости, 04.09.2022
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"Мы и сами справляемся": немцы высмеяли слова Зеленского об атаке из России
"Мы и сами справляемся": немцы высмеяли слова Зеленского об атаке из России - РИА Новости, 04.09.2022
"Мы и сами справляемся": немцы высмеяли слова Зеленского об атаке из России
Читатели немецкой газеты Die Welt ответили на громкие заявления украинского президента Владимира Зеленского об "энергетической атаке", которую Россия, по его... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:15
2022-09-04T16:15
в мире
россия
европа
украина
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt ответили на громкие заявления украинского президента Владимира Зеленского об "энергетической атаке", которую Россия, по его мнению, готовит против стран Европы.Политик утверждает, что странам Запада нужно в ответ проявить сплоченность и "усилить давление на Россию", в том числе с помощью ограничений цен на российские энергоносители.Многие немцы заметили, что власти европейских государств без какого-либо вмешательства России справляются с расшатыванием энергетической системы."Россия готовит энергетическую атаку против европейцев". Да мы можем все сделать сами, нам для этого не нужна Россия!" — написала Corinna L."Мне все больше и больше не нравится этот человек. Он может только требовать, его жена уже тоже начинает это делать. Теперь он хочет нагнать страху, чтобы нам пришлось заплатить еще больше. Хотя его состояние исчисляется миллионами", — отметила Christa W."Сложная ситуация — это государственный провал, прогрессировавший в течение многих лет. Канцлер, который не знает, сколько стоит литр бензина, называет себя социал-демократом. Юмор как раз для меня", — посетовал Florian P."С другой стороны, помочь может только большая сплоченность" (цитата Зеленского. — Прим. ред). В переводе это означает "нам нужно больше денег и поддержки", — пояснил Herr K.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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в мире, россия, европа, украина, германия, владимир зеленский
В мире, Россия, Европа, Украина, Германия, Владимир Зеленский
16:15 04.09.2022
 
"Мы и сами справляемся": немцы высмеяли слова Зеленского об атаке из России

Читатели Die Welt высмеяли слова Зеленского об "энергетической атаке России" против Европы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt ответили на громкие заявления украинского президента Владимира Зеленского об "энергетической атаке", которую Россия, по его мнению, готовит против стран Европы.
Политик утверждает, что странам Запада нужно в ответ проявить сплоченность и "усилить давление на Россию", в том числе с помощью ограничений цен на российские энергоносители.
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Многие немцы заметили, что власти европейских государств без какого-либо вмешательства России справляются с расшатыванием энергетической системы.
"Россия готовит энергетическую атаку против европейцев". Да мы можем все сделать сами, нам для этого не нужна Россия!" — написала Corinna L.
"Правда в том, что Россия реагирует на европейские санкции крайне неприятным для нас, но ожидаемым образом. Комик в Киеве должен переставить пластинку. Эта уже раздражает и утомляет", — заявил Frank W.
"Мне все больше и больше не нравится этот человек. Он может только требовать, его жена уже тоже начинает это делать. Теперь он хочет нагнать страху, чтобы нам пришлось заплатить еще больше. Хотя его состояние исчисляется миллионами", — отметила Christa W.
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"С другой стороны, помочь может только большая сплоченность" (цитата Зеленского. — Прим. ред). В переводе это означает "нам нужно больше денег и поддержки", — пояснил Herr K.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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