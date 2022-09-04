Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/dtp-1814392375.html
В Рязанской области в ДТП погибли три человека
В Рязанской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2022
В Рязанской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:29
2022-09-04T20:47
происшествия
михайловский район
ford motor
volvo ab
камаз (завод)
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
РЯЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону."Сегодня, 4 сентября, примерно в 18.00 на 228 километре автодороги Р-22 Москва-Астрахань в Михайловском районе водитель легкового автомобиля Ford Focus совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а также с автомобилем "КАМАЗ", двигавшимся в попутном с Ford Focus направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале рязанской госавтоинспекции.Уточняется, что в результате столкновения на месте происшествия погибли "водитель и два пассажира Ford Focus", несовершеннолетних среди них нет.На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Движение не перекрывалось. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20220904/dtp-1814383777.html
михайловский район
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, михайловский район, ford motor, volvo ab, камаз (завод), рязанская область
Происшествия, Михайловский район, Ford Motor, Volvo AB, КамАЗ (завод), Рязанская область
20:29 04.09.2022 (обновлено: 20:47 04.09.2022)
 
В Рязанской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых машин в Рязанской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.
"Сегодня, 4 сентября, примерно в 18.00 на 228 километре автодороги Р-22 Москва-Астрахань в Михайловском районе водитель легкового автомобиля Ford Focus совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а также с автомобилем "КАМАЗ", двигавшимся в попутном с Ford Focus направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале рязанской госавтоинспекции.
Уточняется, что в результате столкновения на месте происшествия погибли "водитель и два пассажира Ford Focus", несовершеннолетних среди них нет.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Движение не перекрывалось. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Последствия ДТП с участием семи автомобилей на Алтуфьевском шоссе - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 19:15
В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись семь машин
 
ПроисшествияМихайловский районFord MotorVolvo ABКамАЗ (завод)Рязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала