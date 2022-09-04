https://ria.ru/20220904/dtp-1814392375.html
В Рязанской области в ДТП погибли три человека
В Рязанской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2022
В Рязанской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:29
2022-09-04T20:29
2022-09-04T20:47
происшествия
михайловский район
ford motor
volvo ab
камаз (завод)
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
РЯЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону."Сегодня, 4 сентября, примерно в 18.00 на 228 километре автодороги Р-22 Москва-Астрахань в Михайловском районе водитель легкового автомобиля Ford Focus совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а также с автомобилем "КАМАЗ", двигавшимся в попутном с Ford Focus направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале рязанской госавтоинспекции.Уточняется, что в результате столкновения на месте происшествия погибли "водитель и два пассажира Ford Focus", несовершеннолетних среди них нет.На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Движение не перекрывалось. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20220904/dtp-1814383777.html
михайловский район
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михайловский район, ford motor, volvo ab, камаз (завод), рязанская область
Происшествия, Михайловский район, Ford Motor, Volvo AB, КамАЗ (завод), Рязанская область
20:29 04.09.2022 (обновлено: 20:47 04.09.2022)
В Рязанской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых машин в Рязанской области