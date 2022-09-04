https://ria.ru/20220904/dtp-1814392375.html

В Рязанской области в ДТП погибли три человека

В Рязанской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2022

В Рязанской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T20:29

2022-09-04T20:29

2022-09-04T20:47

происшествия

михайловский район

ford motor

volvo ab

камаз (завод)

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону."Сегодня, 4 сентября, примерно в 18.00 на 228 километре автодороги Р-22 Москва-Астрахань в Михайловском районе водитель легкового автомобиля Ford Focus совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а также с автомобилем "КАМАЗ", двигавшимся в попутном с Ford Focus направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале рязанской госавтоинспекции.Уточняется, что в результате столкновения на месте происшествия погибли "водитель и два пассажира Ford Focus", несовершеннолетних среди них нет.На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Движение не перекрывалось. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20220904/dtp-1814383777.html

михайловский район

рязанская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, михайловский район, ford motor, volvo ab, камаз (завод), рязанская область