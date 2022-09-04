https://ria.ru/20220904/dorogi-1814599036.html

Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы

Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы - РИА Новости, 05.09.2022

Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы

Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-04T13:10

2022-09-04T13:10

2022-09-05T16:11

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы