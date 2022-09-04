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Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы - РИА Новости, 05.09.2022
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Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы
Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы - РИА Новости, 05.09.2022
Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы
Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T13:10
2022-09-05T16:11
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
13:10 04.09.2022 (обновлено: 16:11 05.09.2022)
 

Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках в центре Москвы

© Фото : Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйстваОбновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы
Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства
Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Обновление дорожного полотна завершили в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили обновление дорожного полотна в 18 переулках районов Арбат и Хамовники Центрального административного округа. Работы провели в рамках комплексного благоустройства исторических переулков Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
"Работы проводились в круглосуточном режиме, для этого движение в переулках поочередно полностью перекрывалось. Сначала выполнили фрезерование – срезали старое дорожное покрытие, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после уложили новое прочное двухслойное асфальтобетонное покрытие", - дополняется в сообщении.
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