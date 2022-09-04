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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/donetsk-1814405588.html
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T23:11
2022-09-04T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям представительства, обстрелы в направлении Кировского района Донецка зафиксированы в 21.42 (совпадает с мск) и 22.02, выпущено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров.В 21.25 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Центрально-городскому району Горловки, сообщает представительство.
https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1813972101.html
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
23:11 04.09.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям представительства, обстрелы в направлении Кировского района Донецка зафиксированы в 21.42 (совпадает с мск) и 22.02, выпущено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров.
В 21.25 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Центрально-городскому району Горловки, сообщает представительство.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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