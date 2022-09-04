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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T23:11
2022-09-04T23:11
2022-09-04T23:11
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям представительства, обстрелы в направлении Кировского района Донецка зафиксированы в 21.42 (совпадает с мск) и 22.02, выпущено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров.В 21.25 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Центрально-городскому району Горловки, сообщает представительство.
https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1813972101.html
донецк (днр)
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов