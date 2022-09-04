https://ria.ru/20220904/donetsk-1814405588.html

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T23:11

2022-09-04T23:11

2022-09-04T23:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_54200ed426129ada119fcd033c980f4b.jpg

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям представительства, обстрелы в направлении Кировского района Донецка зафиксированы в 21.42 (совпадает с мск) и 22.02, выпущено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров.В 21.25 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Центрально-городскому району Горловки, сообщает представительство.

https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1813972101.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины