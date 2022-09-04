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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/donetsk-1814364669.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:38
2022-09-04T16:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района получил ранение и доставлен в больницу № 25 мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Ранее в воскресенье в штабе обороны ДНР сообщили, что мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками. Мэр города сообщил, что минно-взрывную травму получил мужчина 1958 года рождения.
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814142487.html
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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк)
16:38 04.09.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем при обстреле города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны украинских войск
Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района получил ранение и доставлен в больницу № 25 мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
Ранее в воскресенье в штабе обороны ДНР сообщили, что мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками. Мэр города сообщил, что минно-взрывную травму получил мужчина 1958 года рождения.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 20:47Специальная военная операция на Украине
Журналисты "Российской газеты" попали под обстрел в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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