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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:38
2022-09-04T16:38
2022-09-04T16:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района получил ранение и доставлен в больницу № 25 мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Ранее в воскресенье в штабе обороны ДНР сообщили, что мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками. Мэр города сообщил, что минно-взрывную травму получил мужчина 1958 года рождения.
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814142487.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем при обстреле города со стороны ВСУ