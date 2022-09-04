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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.09.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T16:38

2022-09-04T16:38

2022-09-04T16:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

в мире

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района получил ранение и доставлен в больницу № 25 мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Ранее в воскресенье в штабе обороны ДНР сообщили, что мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками. Мэр города сообщил, что минно-взрывную травму получил мужчина 1958 года рождения.

https://ria.ru/20220902/obstrel-1814142487.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк)