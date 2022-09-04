https://ria.ru/20220904/donetsk-1814363218.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов

Украинские войска в ходе трех обстрелов выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T16:29

2022-09-04T16:29

2022-09-04T16:29

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в ходе трех обстрелов выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 14:43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15:30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк (днр), в мире, украина, вооруженные силы украины