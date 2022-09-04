https://ria.ru/20220904/donetsk-1814363218.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
Украинские войска в ходе трех обстрелов выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:29
2022-09-04T16:29
2022-09-04T16:29
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812476005_0:70:3235:1891_1920x0_80_0_0_918f3e4e741de591bb29e4b5e0d9acd8.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в ходе трех обстрелов выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 14:43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15:30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812476005_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_c73b4d2f8ee4942fed255279ac501897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 13 снарядов во время трех обстрелов