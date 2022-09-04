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Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
Украинские войска в ходе трех обстрелов выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:29
2022-09-04T16:29
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в ходе трех обстрелов выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 14:43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15:30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк (днр), в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
16:29 04.09.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 13 снарядов во время трех обстрелов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в ходе трех обстрелов выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 14:43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15:30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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