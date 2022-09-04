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Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/donetsk-1814362014.html
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:18
2022-09-04T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 14.06 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также представительство был зафиксирован обстрел поселка Луганское к юго-западу от Донецка. В 12.30 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
16:18 04.09.2022
 
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны украинских войск
Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 14.06 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также представительство был зафиксирован обстрел поселка Луганское к юго-западу от Донецка. В 12.30 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 14:50Специальная военная операция на Украине
Пушилин назвал Украину государством-террористом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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