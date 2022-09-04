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Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:18
2022-09-04T16:18
2022-09-04T16:18
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 14.06 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также представительство был зафиксирован обстрел поселка Луганское к юго-западу от Донецка. В 12.30 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов