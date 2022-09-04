https://ria.ru/20220904/donetsk-1814362014.html

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T16:18

2022-09-04T16:18

2022-09-04T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов калибра 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 14.06 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также представительство был зафиксирован обстрел поселка Луганское к юго-западу от Донецка. В 12.30 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html

донецк (днр)

украина

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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика