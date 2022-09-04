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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/donetsk-1814301933.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T07:31
2022-09-04T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 4:10 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 натовского калибра, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
07:31 04.09.2022 (обновлено: 09:23 04.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку

© AFP 2022 / Sergey BobokУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 06:55 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район) выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Кроме того, в 4:10 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 натовского калибра, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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