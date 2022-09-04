https://ria.ru/20220904/donetsk-1814301933.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T07:31

2022-09-04T07:31

2022-09-04T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 4:10 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 натовского калибра, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220903/donetsk-1814275035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика