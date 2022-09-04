07:31 04.09.2022 (обновлено: 09:23 04.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 06:55 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район) выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 4:10 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 натовского калибра, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.