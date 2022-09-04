https://ria.ru/20220904/byurokratiya-1814349624.html
В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков
В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков - РИА Новости, 04.09.2022
В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюрократии в Брюсселе больше, чем было в Советском Союзе. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:00
2022-09-04T15:00
2022-09-04T15:01
павел зарубин
владимир соловьев (телеведущий)
брюссель
россия
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюрократии в Брюсселе больше, чем было в Советском Союзе."Они же бюрократы в Брюсселе сидят больше, чем наши предшественники в Советском Союзе. Действительно у них бюрократии больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.Он добавил, что лучше россияне сейчас поймут, что в понимании Запада они никогда не были вместе с Россией. "И лучше мы поймем это сейчас, чем мы будем предаваться розовым мечтам дальше", - отметил он.
https://ria.ru/20220904/peskov-1814347111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), брюссель, россия, дмитрий песков, в мире
Павел Зарубин, Владимир Соловьев (телеведущий), Брюссель, Россия, Дмитрий Песков, В мире
15:00 04.09.2022 (обновлено: 15:01 04.09.2022)
В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков
Песков: лучше сейчас понять, что в Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе