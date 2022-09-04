https://ria.ru/20220904/byurokratiya-1814349624.html

В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков

В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков - РИА Новости, 04.09.2022

В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюрократии в Брюсселе больше, чем было в Советском Союзе. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:00

2022-09-04T15:00

2022-09-04T15:01

павел зарубин

владимир соловьев (телеведущий)

брюссель

россия

дмитрий песков

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюрократии в Брюсселе больше, чем было в Советском Союзе."Они же бюрократы в Брюсселе сидят больше, чем наши предшественники в Советском Союзе. Действительно у них бюрократии больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.Он добавил, что лучше россияне сейчас поймут, что в понимании Запада они никогда не были вместе с Россией. "И лучше мы поймем это сейчас, чем мы будем предаваться розовым мечтам дальше", - отметил он.

https://ria.ru/20220904/peskov-1814347111.html

брюссель

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), брюссель, россия, дмитрий песков, в мире