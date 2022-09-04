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В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков - РИА Новости, 04.09.2022
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В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков
В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков - РИА Новости, 04.09.2022
В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюрократии в Брюсселе больше, чем было в Советском Союзе. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:00
2022-09-04T15:01
павел зарубин
владимир соловьев (телеведущий)
брюссель
россия
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюрократии в Брюсселе больше, чем было в Советском Союзе."Они же бюрократы в Брюсселе сидят больше, чем наши предшественники в Советском Союзе. Действительно у них бюрократии больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.Он добавил, что лучше россияне сейчас поймут, что в понимании Запада они никогда не были вместе с Россией. "И лучше мы поймем это сейчас, чем мы будем предаваться розовым мечтам дальше", - отметил он.
https://ria.ru/20220904/peskov-1814347111.html
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павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), брюссель, россия, дмитрий песков, в мире
Павел Зарубин, Владимир Соловьев (телеведущий), Брюссель, Россия, Дмитрий Песков, В мире
15:00 04.09.2022 (обновлено: 15:01 04.09.2022)
 
В Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе, считает Песков

Песков: лучше сейчас понять, что в Брюсселе бюрократии больше, чем было в Советском Союзе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюрократии в Брюсселе больше, чем было в Советском Союзе.
"Они же бюрократы в Брюсселе сидят больше, чем наши предшественники в Советском Союзе. Действительно у них бюрократии больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:35
Песков заявил, что у европейцев "короткая память"
Он добавил, что лучше россияне сейчас поймут, что в понимании Запада они никогда не были вместе с Россией. "И лучше мы поймем это сейчас, чем мы будем предаваться розовым мечтам дальше", - отметил он.
 
Павел ЗарубинВладимир Соловьев (телеведущий)БрюссельРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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