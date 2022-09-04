https://ria.ru/20220904/britantsy-1814351256.html

"Сделал как они, остался без света". Британцы высмеяли решение G7 по России

"Сделал как они, остался без света". Британцы высмеяли решение G7 по России - РИА Новости, 04.09.2022

"Сделал как они, остался без света". Британцы высмеяли решение G7 по России

Читатели британской газеты Daily Mail оценили планы "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:09

2022-09-04T15:09

2022-09-04T16:05

политика

россия

европа

g7

евросоюз

александр новак

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили планы "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть."Кем себя возомнили эти клоуны из G7, чтобы устанавливать ценовой лимит на топливо из другой страны? Как многие здесь уже заметили, это глупое и неосуществимое решение. Все равно что подъехать на заправку и диктовать стоимость, по которой ты купишь бензин для своей машины!" — заметил Heywood1."Очень простое уравнение. Россия нуждается в том, чтобы продавать газ Европе, или Европе крайне необходимо покупать у России? Все зависит от погодных условий зимой. ЕС может оказаться в той же ситуации, в которой была Шестая армия Паулюса в 1942-43 годах под Сталинградом", — считает один из участников дискуссии."Запад глубоко заблуждается, если думает, что может диктовать России цену на сырье. Москва просто не согласится, а Вашингтон и Брюссель будут наблюдать, как из-за топливного голода рушатся их экономики", — написал AardvarkUK.Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть.По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.

https://ria.ru/20220903/bayden-1814272073.html

https://ria.ru/20220903/rossiya-1814258279.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, европа, g7, евросоюз, александр новак, дмитрий песков (спецпредставитель президента)