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ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/boeviki-1814344333.html
ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР
ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР
Российские воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по двум пунктам дислокации иностранных наемников вблизи Курахово в ДНР, заявили в Минобороны. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:17
2022-09-04T15:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днр
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по двум пунктам дислокации иностранных наемников вблизи Курахово в ДНР, заявили в Минобороны."В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, под Краматорском уничтожены пункты временного расположения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, убиты более 120 военнослужащих и уничтожено 11 единиц техники.Российские военные также ударили по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Гусаровки (Харьковская область) и Адамовки (Донецкая), в результате убиты 110 человек. Как утверждается, командование украинской армии доукомплектовывает эти соединения за счет мобилизованных граждан из западной и центральной областей страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220904/ukraina-1814345496.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), днр, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ДНР, Войска воздушно-космической обороны, Донецкая Народная Республика
14:17 04.09.2022 (обновлено: 15:14 04.09.2022)
 
ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР

Минобороны: ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в районе Курахово в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по двум пунктам дислокации иностранных наемников вблизи Курахово в ДНР, заявили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", — говорится в сводке ведомства.
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:25Специальная военная операция на Украине
Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле
Кроме того, под Краматорском уничтожены пункты временного расположения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, убиты более 120 военнослужащих и уничтожено 11 единиц техники.
Российские военные также ударили по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Гусаровки (Харьковская область) и Адамовки (Донецкая), в результате убиты 110 человек. Как утверждается, командование украинской армии доукомплектовывает эти соединения за счет мобилизованных граждан из западной и центральной областей страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДНРВойска воздушно-космической обороныДонецкая Народная Республика
 
 
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