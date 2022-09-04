https://ria.ru/20220904/boeviki-1814344333.html

ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР

ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022

ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР

Российские воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по двум пунктам дислокации иностранных наемников вблизи Курахово в ДНР, заявили в Минобороны. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:17

2022-09-04T14:17

2022-09-04T15:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

днр

войска воздушно-космической обороны

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по двум пунктам дислокации иностранных наемников вблизи Курахово в ДНР, заявили в Минобороны."В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, под Краматорском уничтожены пункты временного расположения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, убиты более 120 военнослужащих и уничтожено 11 единиц техники.Российские военные также ударили по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Гусаровки (Харьковская область) и Адамовки (Донецкая), в результате убиты 110 человек. Как утверждается, командование украинской армии доукомплектовывает эти соединения за счет мобилизованных граждан из западной и центральной областей страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220904/ukraina-1814345496.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), днр, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика