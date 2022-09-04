14:17 04.09.2022 (обновлено: 15:14 04.09.2022)
ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в ДНР
Минобороны: ВКС России ликвидировали до 50 иностранных боевиков в районе Курахово в ДНР
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по двум пунктам дислокации иностранных наемников вблизи Курахово в ДНР, заявили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, под Краматорском уничтожены пункты временного расположения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, убиты более 120 военнослужащих и уничтожено 11 единиц техники.
Российские военные также ударили по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Гусаровки (Харьковская область) и Адамовки (Донецкая), в результате убиты 110 человек. Как утверждается, командование украинской армии доукомплектовывает эти соединения за счет мобилизованных граждан из западной и центральной областей страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.