https://ria.ru/20220904/blazhennyy-1814340368.html

Папу Римского Иоанна Павла I причислили к лику блаженных

Папу Римского Иоанна Павла I причислили к лику блаженных - РИА Новости, 04.09.2022

Папу Римского Иоанна Павла I причислили к лику блаженных

Папа Римский Франциск в воскресенье отслужил торжественную мессу на паперти собора Святого Петра в Ватикане, в ходе которой причислил к лику блаженных... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:42

2022-09-04T13:42

2022-09-04T13:42

религия

религия

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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ВАТИКАН, 4 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье отслужил торжественную мессу на паперти собора Святого Петра в Ватикане, в ходе которой причислил к лику блаженных Римско-католической церкви одного из своих предшественников папу Римского Иоанна Павла I (Альбино Лучани).Латинскую формулу, которой по традиции совершается прославление в лике блаженных, папа Римский Франциск произнес перед тысячами верующих, которые собрались на главной площади христианского мира несмотря на дождь и прохладную погоду. Среди них, в частности, был президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла и Лука Дзайя, глава региона Венето, откуда был родом Альбино Лучани.После этого под аплодисменты на алтарь был вынесен реликварий c рукописным размышлением Лучани, в то время еще даже не епископа, о вере, надежде и человеколюбии, а на Соборе святого Петра было открыто огромное изображение блаженного с неизменной улыбкой, благодаря которой он заслужил среди простых верующих прозвище "улыбающийся Папа".Эту черту своего предшественника отметил и папа Франциск, который в своей проповеди заявил, что "улыбкой папа Лучани смог передать доброту Господа"."Прекрасна Церковь с довольным, безмятежным и улыбающимся лицом, которая никогда не закрывает своих дверей, которая не огорчает сердца, которая не жалуется и не таит обиды, не гневается и не страдает ностальгией по прошлому", - сказал понтифик. "Помолимся ему, отцу и брату нашему, и попросим у него "улыбку души" для нас", - добавил он.В ноябре 2017 года папа Франциск одобрил декрет Конгрегации по делам канонизации святых о признании Католической церковью чуда по заступничеству своего предшественника на Апостольском престоле Иоанна Павла I, который возглавлял Римско-католическую церковь в течение всего 33 дней - с 26 августа по 28 сентября 1978 года. Речь идет о чудесном исцелении от тяжелой болезни мозга девочки из Аргентины в 2011 году.Беатификация является необходимым этапом для начала процесса канонизации (причисления к лику святых).

https://ria.ru/20220728/frantsisk-1805429059.html

https://ria.ru/20220703/khristianstvo-1799699116.html

ватикан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан