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В Молдавии официально трудоустроились почти 800 беженцев с Украины - РИА Новости, 04.09.2022
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В Молдавии официально трудоустроились почти 800 беженцев с Украины
В Молдавии официально трудоустроились почти 800 беженцев с Украины - РИА Новости, 04.09.2022
В Молдавии официально трудоустроились почти 800 беженцев с Украины
В Молдавии официально трудоустроились 740 беженцев с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН). РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:32
2022-09-04T17:32
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КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости. В Молдавии официально трудоустроились 740 беженцев с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН).Ранее МВД Молдавии сообщило, что почти 463 тысячи беженцев с Украины въехали на территорию страны с начала российской спецоперации, 73 211 до сих пор остаются в республике, 7 946 из них запросили предоставления убежища."Национальное агентство занятости населения регулярно получает от украинцев заявки на поиск работы. На данный момент в Молдавии работают 746 граждан Украины, бежавших от войны. Речь идет о 573 женщинах и 173 мужчинах", - отметили в НАЗН.Ведомство уточняет, что украинцы, прибывшие в Молдавию, занимают вакансии программистов, инженеров, продавцов, поваров, педагогов, врачей, менеджеров, портных и другие.Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 500 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию страны с начала российской спецоперации, 76 тысяч до сих пор остаются в республике, 8562 из них запросили предоставления убежища.Ранее министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спэтарь заявлял, что программа по поддержке беженцев финансируется Евросоюзом, западными фондами и организациями, в том числе Агентством ООН по делам беженцев. По словам чиновника, из бюджета республики деньги не расходуются.
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в мире, молдавия, украина, оон
В мире, Молдавия, Украина, ООН
17:32 04.09.2022
 
В Молдавии официально трудоустроились почти 800 беженцев с Украины

В Молдавии официально трудоустроились 740 беженцев с Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости. В Молдавии официально трудоустроились 740 беженцев с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН).
Ранее МВД Молдавии сообщило, что почти 463 тысячи беженцев с Украины въехали на территорию страны с начала российской спецоперации, 73 211 до сих пор остаются в республике, 7 946 из них запросили предоставления убежища.
"Национальное агентство занятости населения регулярно получает от украинцев заявки на поиск работы. На данный момент в Молдавии работают 746 граждан Украины, бежавших от войны. Речь идет о 573 женщинах и 173 мужчинах", - отметили в НАЗН.
Ведомство уточняет, что украинцы, прибывшие в Молдавию, занимают вакансии программистов, инженеров, продавцов, поваров, педагогов, врачей, менеджеров, портных и другие.
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Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 500 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию страны с начала российской спецоперации, 76 тысяч до сих пор остаются в республике, 8562 из них запросили предоставления убежища.
Ранее министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спэтарь заявлял, что программа по поддержке беженцев финансируется Евросоюзом, западными фондами и организациями, в том числе Агентством ООН по делам беженцев. По словам чиновника, из бюджета республики деньги не расходуются.
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