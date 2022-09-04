https://ria.ru/20220904/belorussiya-1814396960.html

В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии

В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии - РИА Новости, 04.09.2022

В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии

Энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T21:26

2022-09-04T21:26

2022-09-04T21:40

россия

белоруссия

евросоюз

европейский совет

экономика

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МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления, заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик."Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию", - заявил Пархомчик в эфире телеканала ОНТ, комментируя энергокризис на территории ЕС.По его словам, сама Белоруссия не беспокоится из-за области энергетики, поскольку у нее давно согласованы цены на газ и на нефть.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.

https://ria.ru/20220901/krizis-1813715561.html

https://ria.ru/20220826/energonositeli-1812318922.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, евросоюз, европейский совет, экономика