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В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии - РИА Новости, 04.09.2022
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В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии
В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии - РИА Новости, 04.09.2022
В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии
Энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления,... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T21:26
2022-09-04T21:40
россия
белоруссия
евросоюз
европейский совет
экономика
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МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления, заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик."Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию", - заявил Пархомчик в эфире телеканала ОНТ, комментируя энергокризис на территории ЕС.По его словам, сама Белоруссия не беспокоится из-за области энергетики, поскольку у нее давно согласованы цены на газ и на нефть.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.
https://ria.ru/20220901/krizis-1813715561.html
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россия, белоруссия, евросоюз, европейский совет, экономика
Россия, Белоруссия, Евросоюз, Европейский совет, Экономика
21:26 04.09.2022 (обновлено: 21:40 04.09.2022)
 
В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии

Зампремьера Белоруссии Пархомчик: энергокризис в Европе стал окном возможностей для Минска

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПродукция завода по производству древесных топливных гранул
Продукция завода по производству древесных топливных гранул - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Продукция завода по производству древесных топливных гранул . Архивное фото
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МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления, заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.
"Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию", - заявил Пархомчик в эфире телеканала ОНТ, комментируя энергокризис на территории ЕС.
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После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.
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РоссияБелоруссияЕвросоюзЕвропейский советЭкономика
 
 
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