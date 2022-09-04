https://ria.ru/20220904/bayden-1814250944.html

Байден приватизировал демократию

Байден приватизировал демократию - РИА Новости, 04.09.2022

Байден приватизировал демократию

Американской и всей прочей демократии угрожает половина американского населения с неправильной точкой зрения буквально по всем вопросам: таков смысл речи... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T08:00

2022-09-04T08:00

2022-09-04T08:02

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Американской и всей прочей демократии угрожает половина американского населения с неправильной точкой зрения буквально по всем вопросам: таков смысл речи президента США Джо Байдена в Филадельфии.Речь была заранее обозначена как программная и историческая, писали ее лучшие умы Демпартии. Кто помнит, как ораторские шедевры Барака Обамы заранее, в тезисах, доводились до всего мира и подавались (да что там — и воспринимались) как что-то потрясающее? Вот это нынешние демократы и попытались повторить. Прежде всего в порядке мобилизации рядов своего электората перед выборами в конгресс в ноябре, но также и на страх врагам, то есть электорату республиканцев.Перед нами идеологический концентрат того, с чем демократы пойдут на выборы, как нынешние, так и — через два года — президентские. А пойдут они туда с ненавистью к другой половине собственной страны. То есть к тем, которые республиканцы.Интересно, как это можно: демократично сеять ненависть к соотечественникам, которые имеют, судя по всем опросам, реальный шанс завоевать большинство голосов? А очень просто. И именно демократы — американские, европейские и прочие — отлично отработали технологии обработки мозгов в таких ситуациях.Технологии — они такие: надо создать информационный фантом, поддерживаемый громадной "империей лжи" в виде СМИ и прочих ресурсов. Фантомы эти нам знакомы — например, когда Украина ежедневно побеждает на всех фронтах и т. д.Но как учинить такую штуку в конкретной американской ситуации, когда все опросы показывают, что большинство там как минимум разочаровано в демократах? Очень просто: надо превратить противостоящее тебе большинство в меньшинство и ежедневно вливать эту идею в мозги публики. Демократы данную штуку проделывают уже не первое десятилетие в своих бесчисленных кампаниях давления на людей с целью коренным образом поменять их "устаревшие" идеи и поведение — сообщить несогласным, что они жалкая кучка, которой должно быть стыдно.Филадельфийская речь Байдена именно вот такая. Демократы изобрели прекрасную идею, она в том, что существуют просто республиканцы и другие республиканцы — сторонники лозунга "Сделаем Америку снова великой" (MAGA-республиканцы). Трамписты, в общем. А теперь дословно из той самой речи: "Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики. <…> Не каждый республиканец, даже не большинство республиканцев — MAGA-республиканцы".Вот оно, волшебное превращение большинства в меньшинство, кучку отщепенцев. И буквально через фразу мы слышим: "Но нет вопроса, что в Республиканской партии сегодня доминируют, управляют и запугивают людей Дональд Трамп и MAGA-республиканцы. А это угроза стране".Очень интересная конструкция. Половина Америки запугана и интеллектуально задавлена группой плохих людей. Собственно, уже несколько месяцев демократы продвигают в массы эту идею — что дело не в республиканцах в целом, а в жалкой кучке сумасшедших, которая каким-то образом держит прочих в своих цепких когтях. Публикации на эту тему идут буквально ежедневно. И сегодня ничего умнее демократы придумать не смогли. Хотя реальность предвыборной кампании показала ровно обратное. По всей стране проходили встречи республиканских избирателей, где выдвигались кандидаты на те самые выборы в конгресс. И в подавляющем числе случаев оказывалось, что тот, кто не получил благословения Дональда Трампа, долго не живет — в политическом, конечно, смысле. Кандидатом такой человек как-то не становится.Речь Байдена заранее была обозначена как разговор о демократии в целом, о том, что это такое и с чем это едят. И понятно, что в таком выступлении просто не могло не быть свежих или относительно свежих определений того, что же это за зверь такой — демократия. Вот, например: "Мы по-прежнему остаемся Америкой, которая верит в честность, приличия и в уважение к другим людям". Или: "Американская демократия работает, только если мы уважаем наши легитимные политические расхождения".Это как — серьезно? В одной и той же речи объявить этих "других людей" угрозой стране, объяснить, что они в жалком меньшинстве, и тут же сообщить, что демократия уважает политические расхождения? А, мы же забыли, что расхождения имеются в виду не всякие, а "легитимные" — то есть те, которые таковыми считают демократы.За истекшие столетия кто только не объяснял нам, что такое демократия. Но всегда можно сюда добавить что-то новое. Например, так: демократия сегодня — это когда миллионам людей пытаются не дать жить так, как они хотят, делать то, что они хотят делать, придумывая все новые идеи и новые запреты в обоснование таковых. Ну и еще — эти миллионы людей в процессе надо оболгать, чтобы морально их задавить и отбить охоту возражать.Хотя наиболее эффектное из недавних определений демократии принадлежит Хуа Чуньин, представительнице китайского МИД. Дословно так: демократия — это "прелестный на первый взгляд, но покрытый вшами халат, в котором невозможно ходить". Правда, речь шла не о всякой, а о "демократии Пелоси", то есть о том, с какими идеями и ценностями спикер Нэнси Пелоси прилетала на Тайвань, чуть не вызвав этим военный конфликт двух сверхдержав. Ну, Пелоси же — более-менее из байденовской команды.В порядке послесловия можно добавить, что перед нами не только внутриамериканский спор — демократии ведь учат всех. Но некоторых учат целенаправленно. И вот один из недавних эпизодов такого обучения и того, что в итоге получается. Созывается очередная встреча "молодых лидеров будущего" — их проводится сколько угодно, ищут по всему миру будущих агентов влияния ("от Германии до Монголии, от Ганы до Украины"), собирают вместе в приятном месте, вызывают проверенных демократов, и те будущих лидеров чему-то учат. В данном случае собирали в Гамбурге, называлось это "Летней школой Буцериуса", что бы это ни значило.И вдруг какой-то юный светоч демократии говорит за пивом одному из организаторов: "Да о чем вы? С вами там, в Америке, происходит что-то пугающее. У вас там упадок демократии, разгул отрицателей реальности… в общем, республиканцев. Раньше я мечтал переселиться в США, а теперь — да ни в коем случае".Что делать, если такое происходит с рекрутами в демократию? Читать речи, конечно.

https://ria.ru/20220903/bayden-1814134381.html

https://ria.ru/20220620/kibervmeshatelstvo-1796642895.html

https://ria.ru/20220901/tramp-1813840959.html

https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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в мире, дональд трамп, барак обама, хуа чуньин, украина, сша, америка, авторы