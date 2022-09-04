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Австрийский бизнес потребовал от властей миллиарды вместо российского газа - РИА Новости, 04.09.2022
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Австрийский бизнес потребовал от властей миллиарды вместо российского газа
Австрийский бизнес потребовал от властей миллиарды вместо российского газа - РИА Новости, 04.09.2022
Австрийский бизнес потребовал от властей миллиарды вместо российского газа
Десятикратное подорожание цен на газ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий, выбраться из которой возможно лишь при масштабной помощи от... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T21:08
2022-09-04T21:55
экономика
австрия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Десятикратное подорожание цен на газ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий, выбраться из которой возможно лишь при масштабной помощи от государства, говорится в статье Kronenzeitung."Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности", — сказал президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.В статье отмечается, что правительство обещало увеличить поддержку производителям, однако пока этого не сделано.Он добавил, что проблема не только в стоимости энергии, но и в самой ее доступности. По его словам, в сложившейся ситуации не исключен переход на неполную занятость из-за сокращения производства.Федерация промышленников предложила пять мер поддержки, среди которых увеличение субсидий на 2,5 миллиарда евро. Также среди инициатив озвучены налоговые льготы.Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220904/germaniya-1814370653.html
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экономика, австрия
Экономика, Австрия
21:08 04.09.2022 (обновлено: 21:55 04.09.2022)
 
Австрийский бизнес потребовал от властей миллиарды вместо российского газа

Австрийские бизнесмены потребовали от кабмина 2,5 миллиарда евро вместо российского газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентральноевропейский газовый хаб в Баумгартене, Австрия
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене, Австрия - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Десятикратное подорожание цен на газ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий, выбраться из которой возможно лишь при масштабной помощи от государства, говорится в статье Kronenzeitung.
"Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности", — сказал президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.
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В статье отмечается, что правительство обещало увеличить поддержку производителям, однако пока этого не сделано.
"Австрии грозят закрытие предприятий и безработица, если не будут приняты последовательные и срочные контрмеры", — предостерег Книлль.
Он добавил, что проблема не только в стоимости энергии, но и в самой ее доступности. По его словам, в сложившейся ситуации не исключен переход на неполную занятость из-за сокращения производства.
Федерация промышленников предложила пять мер поддержки, среди которых увеличение субсидий на 2,5 миллиарда евро. Также среди инициатив озвучены налоговые льготы.
Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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