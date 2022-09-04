https://ria.ru/20220904/aeroport-1814322647.html

Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы

Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы - РИА Новости, 04.09.2022

Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы

Международный аэропорт Владивостока перед Восточным экономическим форумом перевёл подразделения на усиленный режим работы, сообщает авиаузел. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:19

2022-09-04T11:19

2022-09-04T11:47

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока перед Восточным экономическим форумом перевёл подразделения на усиленный режим работы, сообщает авиаузел."Для качественного обслуживания гостей и участников ВЭФ... все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. При поддержке фонда Росконгресс для удобства гостей и участников форума в терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация", - говорится в сообщении.Отмечается, что для повышения качества обслуживания участников форума организована работа волонтеров. По данным воздушной гавани, в дни работы форума "все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме".ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, новости - туризм