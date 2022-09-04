https://ria.ru/20220904/aeroport-1814322647.html
Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы
Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы - РИА Новости, 04.09.2022
Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы
Международный аэропорт Владивостока перед Восточным экономическим форумом перевёл подразделения на усиленный режим работы, сообщает авиаузел. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:19
2022-09-04T11:19
2022-09-04T11:47
владивосток
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вэф-2022
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока перед Восточным экономическим форумом перевёл подразделения на усиленный режим работы, сообщает авиаузел."Для качественного обслуживания гостей и участников ВЭФ... все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. При поддержке фонда Росконгресс для удобства гостей и участников форума в терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация", - говорится в сообщении.Отмечается, что для повышения качества обслуживания участников форума организована работа волонтеров. По данным воздушной гавани, в дни работы форума "все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме".ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/gorod-1814300863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, новости - туризм
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Туризм, Новости - Туризм
11:19 04.09.2022 (обновлено: 11:47 04.09.2022)
Аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы
Международный аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы перед ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока перед Восточным экономическим форумом перевёл подразделения на усиленный режим работы, сообщает авиаузел.
"Для качественного обслуживания гостей и участников ВЭФ... все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. При поддержке фонда Росконгресс для удобства гостей и участников форума в терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для повышения качества обслуживания участников форума организована работа волонтеров. По данным воздушной гавани, в дни работы форума "все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме".
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.