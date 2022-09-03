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У Курильских островов произошли четыре землетрясения - РИА Новости, 03.09.2022
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У Курильских островов произошли четыре землетрясения
У Курильских островов произошли четыре землетрясения - РИА Новости, 03.09.2022
У Курильских островов произошли четыре землетрясения
Четыре землетрясение магнитудой больше 4,0 с эпицентрами у Курильских островов произошли в субботу, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:32
2022-09-03T12:32
курильские острова
происшествия
итуруп
матуа
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – РИА Новости. Четыре землетрясение магнитудой больше 4,0 с эпицентрами у Курильских островов произошли в субботу, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,4 и 4,9 зарегистрированы 3 сентября в 10.41 (2.41 мск) и 10.56 (2.56 мск). Их эпицентр располагался в 158 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Следующие два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в 13.16 (5.16 мск) и 16.20 (8.20 мск) с эпицентром в 155 километрах юго-восточнее острова Матуа и 77 километрах юго-восточнее необитаемого острова Онекотан", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, информация об ощутимости не поступала, но специалистами ведется мониторинг.
https://ria.ru/20220903/turisty-1814199093.html
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курильские острова, происшествия, итуруп, матуа
Курильские острова, Происшествия, Итуруп, Матуа
12:32 03.09.2022
 
У Курильских островов произошли четыре землетрясения

У Курильских островов произошли четыре землетрясения магнитудой от 4,6 до 5,4

© РИА Новости / Надежда Ликсакова / Перейти в медиабанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Надежда Ликсакова
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Курильские острова. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – РИА Новости. Четыре землетрясение магнитудой больше 4,0 с эпицентрами у Курильских островов произошли в субботу, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,4 и 4,9 зарегистрированы 3 сентября в 10.41 (2.41 мск) и 10.56 (2.56 мск). Их эпицентр располагался в 158 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Следующие два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в 13.16 (5.16 мск) и 16.20 (8.20 мск) с эпицентром в 155 километрах юго-восточнее острова Матуа и 77 километрах юго-восточнее необитаемого острова Онекотан", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседника, информация об ощутимости не поступала, но специалистами ведется мониторинг.
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