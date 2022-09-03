https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html

У Курильских островов произошли четыре землетрясения

У Курильских островов произошли четыре землетрясения - РИА Новости, 03.09.2022

У Курильских островов произошли четыре землетрясения

Четыре землетрясение магнитудой больше 4,0 с эпицентрами у Курильских островов произошли в субботу, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:32

2022-09-03T12:32

2022-09-03T12:32

курильские острова

происшествия

итуруп

матуа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779327112_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_579551d5dd3d1022a0d1587c4499ac38.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – РИА Новости. Четыре землетрясение магнитудой больше 4,0 с эпицентрами у Курильских островов произошли в субботу, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,4 и 4,9 зарегистрированы 3 сентября в 10.41 (2.41 мск) и 10.56 (2.56 мск). Их эпицентр располагался в 158 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Следующие два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в 13.16 (5.16 мск) и 16.20 (8.20 мск) с эпицентром в 155 километрах юго-восточнее острова Матуа и 77 километрах юго-восточнее необитаемого острова Онекотан", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, информация об ощутимости не поступала, но специалистами ведется мониторинг.

https://ria.ru/20220903/turisty-1814199093.html

курильские острова

итуруп

матуа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курильские острова, происшествия, итуруп, матуа