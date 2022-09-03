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Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский - РИА Новости, 03.09.2022
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Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский
Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский - РИА Новости, 03.09.2022
Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский
Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T04:57
2022-09-03T05:26
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".Ранее на сайте Зеленского была опубликована петиция с предложением "полностью закрыть въезд на Украину всем россиянам на следующие 50 лет". Петиция набрала необходимые для ответа Зеленского 25 тысяч подписей.В ответе отмечается, что Зеленский "последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом граждан России на территорию Украины"."Сейчас кабинету министров Украины предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства", - добавил он.
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
04:57 03.09.2022 (обновлено: 05:26 03.09.2022)
 
Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что власти продолжат работу по запрету россиянам въезда на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".
Ранее на сайте Зеленского была опубликована петиция с предложением "полностью закрыть въезд на Украину всем россиянам на следующие 50 лет". Петиция набрала необходимые для ответа Зеленского 25 тысяч подписей.
В ответе отмечается, что Зеленский "последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом граждан России на территорию Украины".
"В развитие поддержанной электронной петиции "Ввести визовый режим для граждан РФ" постановлением кабинета министров Украины от 17 июня... прекращается действие соглашения о безвизовых поездках граждан Украины в Российскую Федерацию и вводятся временные ограничения на пересечение государственной границы Украины гражданами Российской Федерации - жителями приграничных регионов Российской Федерации. Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года", - говорится в ответе Зеленского.
"Сейчас кабинету министров Украины предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства", - добавил он.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 14:29
Спикер Рады призвал Зеленского пойти на второй срок
 
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