https://ria.ru/20220903/zelenskiy-1814173778.html

Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский

Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский - РИА Новости, 03.09.2022

Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян, заявил Зеленский

Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:57

2022-09-03T04:57

2022-09-03T05:26

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".Ранее на сайте Зеленского была опубликована петиция с предложением "полностью закрыть въезд на Украину всем россиянам на следующие 50 лет". Петиция набрала необходимые для ответа Зеленского 25 тысяч подписей.В ответе отмечается, что Зеленский "последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом граждан России на территорию Украины"."Сейчас кабинету министров Украины предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства", - добавил он.

https://ria.ru/20220901/zelenskiy-1813728167.html

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