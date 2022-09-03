https://ria.ru/20220903/zaporozhe-1814198016.html

Запорожский избирком получил необходимое оборудование для референдума

Запорожский избирком получил необходимое оборудование для референдума - РИА Новости, 03.09.2022

Запорожский избирком получил необходимое оборудование для референдума

В избирательную комиссию Запорожской области поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:39

2022-09-03T11:39

2022-09-03T11:39

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. В избирательную комиссию Запорожской области поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование, сообщила журналистам председатель избиркома Галина Катющенко.По ее словам, избирательная комиссия региона приступила к подготовке к референдуму еще в августе."В распоряжение избирательной комиссии Запорожской области поступили образцы технологического оборудования для голосования. Это всем известные кабины для тайного голосования, в которых оборудован специальный столик для того, чтобы процесс проходил тайно. Кабинки имеют шторки, столик для голосования", - рассказала Катющенко.Для заполненных бюллетеней установлены стационарные прозрачные ящики, добавила она. Кроме того, в распоряжении избиркома теперь есть и переносные урны для выездного голосования."За открытостью голосования будут смотреть наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий", - отметила председатель избирательной комиссии региона.Она добавила, что за ходом голосования будут следить и иностранные наблюдатели, от которых уже поступили заявки. При этом электронного формата голосования на референдуме в Запорожской области не предусмотрено, так как связь в регионе пока еще работает нестабильно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/referendumy-1813870527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, в мире, россия