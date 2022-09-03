https://ria.ru/20220903/zaporozhe-1814198016.html
Запорожский избирком получил необходимое оборудование для референдума
Запорожский избирком получил необходимое оборудование для референдума - РИА Новости, 03.09.2022
Запорожский избирком получил необходимое оборудование для референдума
В избирательную комиссию Запорожской области поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:39
2022-09-03T11:39
2022-09-03T11:39
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. В избирательную комиссию Запорожской области поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование, сообщила журналистам председатель избиркома Галина Катющенко.По ее словам, избирательная комиссия региона приступила к подготовке к референдуму еще в августе."В распоряжение избирательной комиссии Запорожской области поступили образцы технологического оборудования для голосования. Это всем известные кабины для тайного голосования, в которых оборудован специальный столик для того, чтобы процесс проходил тайно. Кабинки имеют шторки, столик для голосования", - рассказала Катющенко.Для заполненных бюллетеней установлены стационарные прозрачные ящики, добавила она. Кроме того, в распоряжении избиркома теперь есть и переносные урны для выездного голосования."За открытостью голосования будут смотреть наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий", - отметила председатель избирательной комиссии региона.Она добавила, что за ходом голосования будут следить и иностранные наблюдатели, от которых уже поступили заявки. При этом электронного формата голосования на референдуме в Запорожской области не предусмотрено, так как связь в регионе пока еще работает нестабильно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220901/referendumy-1813870527.html
https://ria.ru/20220902/referendum-1813954392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Россия
Запорожский избирком получил необходимое оборудование для референдума
Избирком Запорожской области получил необходимое оборудование для референдума
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. В избирательную комиссию Запорожской области поступили необходимые для голосования на референдуме закрытые кабины, ящики для бюллетеней и другое оборудование, сообщила журналистам председатель избиркома Галина Катющенко.
По ее словам, избирательная комиссия региона приступила к подготовке к референдуму еще в августе.
"В распоряжение избирательной комиссии Запорожской области
поступили образцы технологического оборудования для голосования. Это всем известные кабины для тайного голосования, в которых оборудован специальный столик для того, чтобы процесс проходил тайно. Кабинки имеют шторки, столик для голосования", - рассказала Катющенко.
Для заполненных бюллетеней установлены стационарные прозрачные ящики, добавила она. Кроме того, в распоряжении избиркома теперь есть и переносные урны для выездного голосования.
"За открытостью голосования будут смотреть наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий", - отметила председатель избирательной комиссии региона.
Она добавила, что за ходом голосования будут следить и иностранные наблюдатели, от которых уже поступили заявки. При этом электронного формата голосования на референдуме в Запорожской области не предусмотрено, так как связь в регионе пока еще работает нестабильно.