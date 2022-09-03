https://ria.ru/20220903/zaporozhe-1814166803.html
Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище
Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 03.09.2022
Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище
В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:01
2022-09-03T01:01
2022-09-03T02:31
энергодар
россия
запорожская аэс
магатэ
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812759433_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_17b3c303b82fb6007f915d446532e981.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, заявил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814165963.html
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812759433_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_4906607b040a64c92fa3ae5ce291d4cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, россия, запорожская аэс, магатэ, в мире
Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире, Специальная военная операция на Украине
01:01 03.09.2022 (обновлено: 02:31 03.09.2022)
Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище
Член ГСА Запорожья Рогов заявил о появлении в Каховском водохранилище лодок ВСУ