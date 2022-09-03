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Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище
Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 03.09.2022
Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище
В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:01
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, заявил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.
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энергодар, россия, запорожская аэс, магатэ, в мире
Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире, Специальная военная операция на Украине
01:01 03.09.2022 (обновлено: 02:31 03.09.2022)
 
Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище

Член ГСА Запорожья Рогов заявил о появлении в Каховском водохранилище лодок ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, заявил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Как сообщают мои земляки, вниз (на юг) по течению Днепра из района Каменского и Степногорска выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей. Нацистские черти готовят очередной десант?" — написал Рогов.

Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.
Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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