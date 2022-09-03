https://ria.ru/20220903/zaporozhe-1814166803.html

Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище

Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 03.09.2022

Рогов заявил о появлении лодок ВСУ в Каховском водохранилище

В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T01:01

2022-09-03T01:01

2022-09-03T02:31

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, заявил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от района Каменского и Степногорска.Накануне ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814165963.html

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энергодар, россия, запорожская аэс, магатэ, в мире