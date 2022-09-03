https://ria.ru/20220903/zaes-1814210575.html

Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС

Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.09.2022

Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:01

2022-09-03T13:01

2022-09-03T13:15

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

в мире

магатэ

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Позже ракетный удар был нанесен и по окрестностям Энергодара."Обстановка на атомной станции и в Энергодаре спокойная. Новых обстрелов не было", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, атомная станция работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20220903/energodar-1814189693.html

энергодар

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, в мире, магатэ, энергодар