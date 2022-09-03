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Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/zaes-1814210575.html
Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС
Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.09.2022
Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:01
2022-09-03T13:15
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Позже ракетный удар был нанесен и по окрестностям Энергодара."Обстановка на атомной станции и в Энергодаре спокойная. Новых обстрелов не было", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, атомная станция работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.
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запорожская аэс, в мире, магатэ, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, МАГАТЭ, Энергодар
13:01 03.09.2022 (обновлено: 13:15 03.09.2022)
 
Власти рассказали об обстановке на Запорожской АЭС

Власти Запорожья: обстановка на АЭС спокойная, новых обстрелов не было

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Позже ракетный удар был нанесен и по окрестностям Энергодара.
"Обстановка на атомной станции и в Энергодаре спокойная. Новых обстрелов не было", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, атомная станция работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.
Торжественная линейка в школе Энергодара - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреМАГАТЭЭнергодар
 
 
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