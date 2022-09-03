https://ria.ru/20220903/vsu-1814190656.html

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк и два бронетранспортёра. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:33

2022-09-03T10:33

2022-09-03T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк и два бронетранспортёра."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава; один танк; два бронетранспортёра; три артиллерийские установки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В пятницу Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 45 человек, два танка, пять бронетранспортеров.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины