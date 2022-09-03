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Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/vsu-1814190656.html
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк и два бронетранспортёра. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:33
2022-09-03T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк и два бронетранспортёра."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава; один танк; два бронетранспортёра; три артиллерийские установки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В пятницу Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 45 человек, два танка, пять бронетранспортеров.
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:33 03.09.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, танк и два БТР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в субботу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, танк и два бронетранспортёра.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава; один танк; два бронетранспортёра; три артиллерийские установки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В пятницу Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 45 человек, два танка, пять бронетранспортеров.
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