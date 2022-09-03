00:09 03.09.2022 (обновлено: 00:10 03.09.2022)
Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев
Трутнев сообщил, что более 28 тыс гостей из 96 стран посетили ВЭФ за последние пять лет
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Свыше 28 тысяч человек из 96 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) за последние пять лет, говорится в приветственном слове вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева участникам предстоящего форума, опубликованном в журнале Росконгресса "ВЭФ-2022".
Он напомнил, что Восточный экономический форум проводится по решению президента РФ с 2015 года.
"За это время ВЭФ стал площадкой для разработки важнейших решений не только для России и Дальнего Востока, но и для всего Тихоокеанского региона. Об этом говорят цифры: за последние пять лет форум посетило более 28 тысяч гостей из 96 стран мира. В условиях санкционных вызовов, брошенных России рядом западных стран, значение макрорегиона только растет", — отмечается в приветственном слове Трутнева.
Вице-премьер уточнил, что транспортно-логистические потоки, ранее связывавшие Россию с Европой, разворачиваются в направление стран АТР. По его словам, происходит переориентация дальневосточных производств, отечественные производители повышают квалификацию, наращивают компетенции, осваивают новые технологии. Расширяются возможности для международного сотрудничества с дружественными странами.
В 2022 году ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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