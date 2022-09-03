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Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев - РИА Новости, 03.09.2022
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Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев
Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев - РИА Новости, 03.09.2022
Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев
Свыше 28 тысяч человек из 96 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) за последние пять лет, говорится в приветственном слове вице-премьера... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T00:09
2022-09-03T00:10
экономика
россия
европа
атр
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Свыше 28 тысяч человек из 96 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) за последние пять лет, говорится в приветственном слове вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева участникам предстоящего форума, опубликованном в журнале Росконгресса "ВЭФ-2022".Он напомнил, что Восточный экономический форум проводится по решению президента РФ с 2015 года.Вице-премьер уточнил, что транспортно-логистические потоки, ранее связывавшие Россию с Европой, разворачиваются в направление стран АТР. По его словам, происходит переориентация дальневосточных производств, отечественные производители повышают квалификацию, наращивают компетенции, осваивают новые технологии. Расширяются возможности для международного сотрудничества с дружественными странами.В 2022 году ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, европа, атр, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Европа, АТР, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
00:09 03.09.2022 (обновлено: 00:10 03.09.2022)
 
Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев

Трутнев сообщил, что более 28 тыс гостей из 96 стран посетили ВЭФ за последние пять лет

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Свыше 28 тысяч человек из 96 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) за последние пять лет, говорится в приветственном слове вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева участникам предстоящего форума, опубликованном в журнале Росконгресса "ВЭФ-2022".
Он напомнил, что Восточный экономический форум проводится по решению президента РФ с 2015 года.

"За это время ВЭФ стал площадкой для разработки важнейших решений не только для России и Дальнего Востока, но и для всего Тихоокеанского региона. Об этом говорят цифры: за последние пять лет форум посетило более 28 тысяч гостей из 96 стран мира. В условиях санкционных вызовов, брошенных России рядом западных стран, значение макрорегиона только растет", — отмечается в приветственном слове Трутнева.

Вице-премьер уточнил, что транспортно-логистические потоки, ранее связывавшие Россию с Европой, разворачиваются в направление стран АТР. По его словам, происходит переориентация дальневосточных производств, отечественные производители повышают квалификацию, наращивают компетенции, осваивают новые технологии. Расширяются возможности для международного сотрудничества с дружественными странами.
В 2022 году ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 18:20
Трутнев: павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАТРДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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