https://ria.ru/20220903/vef-1814165447.html

Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев

Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев - РИА Новости, 03.09.2022

Более 28 тысяч гостей из 96 стран посетили ВЭФ за пять лет, сообщил Трутнев

Свыше 28 тысяч человек из 96 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) за последние пять лет, говорится в приветственном слове вице-премьера... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T00:09

2022-09-03T00:09

2022-09-03T00:10

экономика

россия

европа

атр

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Свыше 28 тысяч человек из 96 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) за последние пять лет, говорится в приветственном слове вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева участникам предстоящего форума, опубликованном в журнале Росконгресса "ВЭФ-2022".Он напомнил, что Восточный экономический форум проводится по решению президента РФ с 2015 года.Вице-премьер уточнил, что транспортно-логистические потоки, ранее связывавшие Россию с Европой, разворачиваются в направление стран АТР. По его словам, происходит переориентация дальневосточных производств, отечественные производители повышают квалификацию, наращивают компетенции, осваивают новые технологии. Расширяются возможности для международного сотрудничества с дружественными странами.В 2022 году ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220818/vdnkh-1810567383.html

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экономика, россия, европа, атр, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)