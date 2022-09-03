15:42 03.09.2022 (обновлено: 16:57 03.09.2022)
США проводили на Украине опасные испытания вакцин, заявили в Минобороны
Минобороны: США в 2005 году перенесли на Украину опасные испытания вакцин
© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны России располагает свидетельствами переноса в 2005 году Вашингтоном на Украину испытаний вакцин, вызывающих множество осложнений у испытуемых, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Хотел бы отдельно акцентировать внимание еще на одном документе, который имеется в нашем распоряжении и касается проведения в 2004 году испытаний на военнослужащих Соединенных Штатов вакцины против туляремии, разработанной НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США имени Уолтера Рида. В ходе испытаний, в котором приняли участие 1064 человека, было зарегистрировано 468 случаев осложнений. Во многом это объясняет факт переноса подобных высоко рисковых исследований за пределы национальной территории. Об этом свидетельствует подписанное 29 августа 2005 года, через год после этих исследований, соглашения между минздравом Украины и министерством обороны США", - заявил Кириллов.
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 1
© Фото : Минобороны РФ
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 1