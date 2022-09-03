https://ria.ru/20220903/vaktsiny-1814232934.html

США проводили на Украине опасные испытания вакцин, заявили в Минобороны

США проводили на Украине опасные испытания вакцин, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022

США проводили на Украине опасные испытания вакцин, заявили в Минобороны

Минобороны России располагает свидетельствами переноса в 2005 году Вашингтоном на Украину испытаний вакцин, вызывающих множество осложнений у испытуемых, заявил РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:42

2022-09-03T15:42

2022-09-03T16:57

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны России располагает свидетельствами переноса в 2005 году Вашингтоном на Украину испытаний вакцин, вызывающих множество осложнений у испытуемых, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Хотел бы отдельно акцентировать внимание еще на одном документе, который имеется в нашем распоряжении и касается проведения в 2004 году испытаний на военнослужащих Соединенных Штатов вакцины против туляремии, разработанной НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США имени Уолтера Рида. В ходе испытаний, в котором приняли участие 1064 человека, было зарегистрировано 468 случаев осложнений. Во многом это объясняет факт переноса подобных высоко рисковых исследований за пределы национальной территории. Об этом свидетельствует подписанное 29 августа 2005 года, через год после этих исследований, соглашения между минздравом Украины и министерством обороны США", - заявил Кириллов.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, министерство обороны сша, в мире