https://ria.ru/20220903/tseremoniya-1814208251.html

В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым

В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым

Церемония прощания с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым продолжается в российской столице, несмотря на то, что организаторы ранее сообщали, что панихида РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:43

2022-09-03T12:43

2022-09-03T12:43

умер михаил горбачев

михаил горбачев

москва

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Церемония прощания с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым продолжается в российской столице, несмотря на то, что организаторы ранее сообщали, что панихида продлится до полудня, передает корреспондент РИА Новости.Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Колонному залу Дома Союзов с 10 утра. К 12.30 поток гостей не прекращается, снаружи своей очереди ожидают десятки людей.Изначально прощание планировалось провести с 10.00 до 14.00. Затем время мероприятия сократили, оно должно было пройти с 10 утра до полудня. Как ранее сообщали РИА Новости в "Горбачев-Фонде", прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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