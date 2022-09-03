В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым в Москве продлена, люди продолжают приходить
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Церемония прощания с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым продолжается в российской столице, несмотря на то, что организаторы ранее сообщали, что панихида продлится до полудня, передает корреспондент РИА Новости.
Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Колонному залу Дома Союзов с 10 утра. К 12.30 поток гостей не прекращается, снаружи своей очереди ожидают десятки людей.
Изначально прощание планировалось провести с 10.00 до 14.00. Затем время мероприятия сократили, оно должно было пройти с 10 утра до полудня. Как ранее сообщали РИА Новости в "Горбачев-Фонде", прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.