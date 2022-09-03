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В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым
В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым
Церемония прощания с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым продолжается в российской столице, несмотря на то, что организаторы ранее сообщали, что панихида РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:43
2022-09-03T12:43
умер михаил горбачев
михаил горбачев
москва
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Церемония прощания с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым продолжается в российской столице, несмотря на то, что организаторы ранее сообщали, что панихида продлится до полудня, передает корреспондент РИА Новости.Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Колонному залу Дома Союзов с 10 утра. К 12.30 поток гостей не прекращается, снаружи своей очереди ожидают десятки людей.Изначально прощание планировалось провести с 10.00 до 14.00. Затем время мероприятия сократили, оно должно было пройти с 10 утра до полудня. Как ранее сообщали РИА Новости в "Горбачев-Фонде", прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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умер михаил горбачев, михаил горбачев, москва
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Москва
12:43 03.09.2022
 
В Москве продлили церемонию прощания с Горбачевым

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым в Москве продлена, люди продолжают приходить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Церемония прощания с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым продолжается в российской столице, несмотря на то, что организаторы ранее сообщали, что панихида продлится до полудня, передает корреспондент РИА Новости.
Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Колонному залу Дома Союзов с 10 утра. К 12.30 поток гостей не прекращается, снаружи своей очереди ожидают десятки людей.
Изначально прощание планировалось провести с 10.00 до 14.00. Затем время мероприятия сократили, оно должно было пройти с 10 утра до полудня. Как ранее сообщали РИА Новости в "Горбачев-Фонде", прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
11:56
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым
 
Умер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевМосква
 
 
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