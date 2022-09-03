https://ria.ru/20220903/svo-1814170808.html

Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022

Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Обстрел Энергодара украинскими войсками продолжается, были слышны еще около двух десятков взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T02:29

2022-09-03T02:29

2022-09-03T02:29

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обстрел Энергодара украинскими войсками продолжается, были слышны еще около двух десятков взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в ночь на субботу Рогов сообщил, что украинские войска открыли огонь по Энергодару, прозвучали пять взрывов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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в мире, энергодар, запорожская область