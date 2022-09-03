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Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/svo-1814170808.html
Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022
Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Обстрел Энергодара украинскими войсками продолжается, были слышны еще около двух десятков взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T02:29
2022-09-03T02:29
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обстрел Энергодара украинскими войсками продолжается, были слышны еще около двух десятков взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в ночь на субботу Рогов сообщил, что украинские войска открыли огонь по Энергодару, прозвучали пять взрывов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область
02:29 03.09.2022
 
Власти Запорожья сообщили о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Член ГСА Запорожья Рогов сообщил о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обстрел Энергодара украинскими войсками продолжается, были слышны еще около двух десятков взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в ночь на субботу Рогов сообщил, что украинские войска открыли огонь по Энергодару, прозвучали пять взрывов.
"В Энергодаре снова слышны взрывы - на этот раз около двух десятков", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская область
 
 
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