https://ria.ru/20220903/stroitelstvo-1814235427.html

В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР

В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.09.2022

В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР

Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России завершили строительство ряда крупных социально значимых объектов гражданской... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:03

2022-09-03T16:03

2022-09-03T17:45

специальная военная операция на украине

жилье

тимур иванов

денис пушилин

россия

луганская народная республика

мариуполь

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_d734c5862d88b540a62e07cc1a756dfa.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России завершили строительство ряда крупных социально значимых объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках в рекордно короткие сроки, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Водовод из Ханженковского водохранилища в канал "Северский Донец – Донбасс" построен всего за 45 дней, водовод в Волновахе - за 40 дней, многофункциональный медицинский центр в Мариуполе - всего за 85 суток, первые два дома на 188 квартир нового жилого комплекса в Мариуполе - за 80 дней и т.д. Строительство остальных объектов продолжается", - говорится в сообщении.Отмечается, что первые военные специалисты вышли на площадки возведения будущих объектов всего 100 дней назад. На сегодняшний день в работах задействованы более 4,5 тысячи специалистов Минобороны.В военном ведомстве также рассказали, что 3 сентября в рамках рабочей поездки в ЛНР и ДНР строящиеся объекты проинспектировал замминистра Тимур Иванов. Он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил площадку строительства жилого квартала из 12 пятиэтажек на 1011 квартир."Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории - с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха", - уточнили в МО РФ.Перед началом строительства разминирование площадки в 115 гектаров шло в течение месяца. Рядом возведены три бетонных завода производительностью 30 кубометров бетона в час каждый. Это были первые предприятия, появившиеся в городе после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20220903/chinovniki-1814227420.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, тимур иванов, денис пушилин, россия, луганская народная республика, мариуполь, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)