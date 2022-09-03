16:03 03.09.2022 (обновлено: 17:45 03.09.2022)
В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР
Минобороны: военные специалисты построили крупные социально значимые объекты в ДНР и ЛНР
Новый построенный жилой дом в Мариуполе
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России завершили строительство ряда крупных социально значимых объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках в рекордно короткие сроки, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Водовод из Ханженковского водохранилища в канал "Северский Донец – Донбасс" построен всего за 45 дней, водовод в Волновахе - за 40 дней, многофункциональный медицинский центр в Мариуполе - всего за 85 суток, первые два дома на 188 квартир нового жилого комплекса в Мариуполе - за 80 дней и т.д. Строительство остальных объектов продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые военные специалисты вышли на площадки возведения будущих объектов всего 100 дней назад. На сегодняшний день в работах задействованы более 4,5 тысячи специалистов Минобороны.
В военном ведомстве также рассказали, что 3 сентября в рамках рабочей поездки в ЛНР и ДНР строящиеся объекты проинспектировал замминистра Тимур Иванов. Он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил площадку строительства жилого квартала из 12 пятиэтажек на 1011 квартир.
"Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории - с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха", - уточнили в МО РФ.
Перед началом строительства разминирование площадки в 115 гектаров шло в течение месяца. Рядом возведены три бетонных завода производительностью 30 кубометров бетона в час каждый. Это были первые предприятия, появившиеся в городе после завершения боевых действий.