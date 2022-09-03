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В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/stroitelstvo-1814235427.html
В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.09.2022
В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР
Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России завершили строительство ряда крупных социально значимых объектов гражданской... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:03
2022-09-03T17:45
специальная военная операция на украине
жилье
тимур иванов
денис пушилин
россия
луганская народная республика
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России завершили строительство ряда крупных социально значимых объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках в рекордно короткие сроки, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Водовод из Ханженковского водохранилища в канал "Северский Донец – Донбасс" построен всего за 45 дней, водовод в Волновахе - за 40 дней, многофункциональный медицинский центр в Мариуполе - всего за 85 суток, первые два дома на 188 квартир нового жилого комплекса в Мариуполе - за 80 дней и т.д. Строительство остальных объектов продолжается", - говорится в сообщении.Отмечается, что первые военные специалисты вышли на площадки возведения будущих объектов всего 100 дней назад. На сегодняшний день в работах задействованы более 4,5 тысячи специалистов Минобороны.В военном ведомстве также рассказали, что 3 сентября в рамках рабочей поездки в ЛНР и ДНР строящиеся объекты проинспектировал замминистра Тимур Иванов. Он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил площадку строительства жилого квартала из 12 пятиэтажек на 1011 квартир."Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории - с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха", - уточнили в МО РФ.Перед началом строительства разминирование площадки в 115 гектаров шло в течение месяца. Рядом возведены три бетонных завода производительностью 30 кубометров бетона в час каждый. Это были первые предприятия, появившиеся в городе после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20220903/chinovniki-1814227420.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика
мариуполь
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жилье, тимур иванов, денис пушилин, россия, луганская народная республика, мариуполь, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Тимур Иванов, Денис Пушилин, Россия, Луганская Народная Республика, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:03 03.09.2022 (обновлено: 17:45 03.09.2022)
 
В Минобороны рассказали о рекордных сроках строительства в ДНР и ЛНР

Минобороны: военные специалисты построили крупные социально значимые объекты в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНовый построенный жилой дом в Мариуполе
Новый построенный жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новый построенный жилой дом в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России завершили строительство ряда крупных социально значимых объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках в рекордно короткие сроки, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Водовод из Ханженковского водохранилища в канал "Северский Донец – Донбасс" построен всего за 45 дней, водовод в Волновахе - за 40 дней, многофункциональный медицинский центр в Мариуполе - всего за 85 суток, первые два дома на 188 квартир нового жилого комплекса в Мариуполе - за 80 дней и т.д. Строительство остальных объектов продолжается", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что первые военные специалисты вышли на площадки возведения будущих объектов всего 100 дней назад. На сегодняшний день в работах задействованы более 4,5 тысячи специалистов Минобороны.
В военном ведомстве также рассказали, что 3 сентября в рамках рабочей поездки в ЛНР и ДНР строящиеся объекты проинспектировал замминистра Тимур Иванов. Он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил площадку строительства жилого квартала из 12 пятиэтажек на 1011 квартир.
"Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории - с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха", - уточнили в МО РФ.
Перед началом строительства разминирование площадки в 115 гектаров шло в течение месяца. Рядом возведены три бетонных завода производительностью 30 кубометров бетона в час каждый. Это были первые предприятия, появившиеся в городе после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеТимур ИвановДенис ПушилинРоссияЛуганская Народная РеспубликаМариупольДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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