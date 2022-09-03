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В МЧС рассказали, как избежать встречи со стаей агрессивных псов - РИА Новости, 03.09.2022
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В МЧС рассказали, как избежать встречи со стаей агрессивных псов
В МЧС рассказали, как избежать встречи со стаей агрессивных псов - РИА Новости, 03.09.2022
В МЧС рассказали, как избежать встречи со стаей агрессивных псов
Избежать встречи со стаей агрессивных собак позволит соблюдение ряда важных правил: старайтесь не ходить по пустырям, темным улицам и гаражным кооперативам; при РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T08:25
2022-09-03T08:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Избежать встречи со стаей агрессивных собак позволит соблюдение ряда важных правил: старайтесь не ходить по пустырям, темным улицам и гаражным кооперативам; при прогулке с детьми надо крепко держать их за руки, советует МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак. Если же злобные псы все-таки не оставляют намерений напасть, то нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отступать к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собак и звать на помощь окружающих. Если же атака агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и сообщить о случившемся сотрудникам полиции."Чтобы избежать встречи со стаями собак, старайтесь не ходить по пустырям, темным улицам, гаражным кооперативам. Крепко за руки держите детей", - говорится в рекомендациях МЧС РФ.Важно помнить, что человек сильнее, чем любая бродячая собака. Самое главное оружие - спокойствие и уверенность. Голос должен быть ровным, движения плавными и медленными, а поза - уверенной.Если нападения все же не удалось избежать, надо постараться дать собакам максимально жесткий отпор: после нескольких неудачных попыток напасть они могут отступить. Собаки не готовы драться с жертвой, которая для них очень опасна. Заметив рядом других людей, позовите их на помощь. Стая тут же разбежится, завидев преимущество на стороне человека.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
08:25 03.09.2022
 
В МЧС рассказали, как избежать встречи со стаей агрессивных псов

МЧС призвало не ходить по пустырям, темным улицам и гаражам, чтобы не встретить стаю псов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Избежать встречи со стаей агрессивных собак позволит соблюдение ряда важных правил: старайтесь не ходить по пустырям, темным улицам и гаражным кооперативам; при прогулке с детьми надо крепко держать их за руки, советует МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак. Если же злобные псы все-таки не оставляют намерений напасть, то нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отступать к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собак и звать на помощь окружающих. Если же атака агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и сообщить о случившемся сотрудникам полиции.
"Чтобы избежать встречи со стаями собак, старайтесь не ходить по пустырям, темным улицам, гаражным кооперативам. Крепко за руки держите детей", - говорится в рекомендациях МЧС РФ.
Важно помнить, что человек сильнее, чем любая бродячая собака. Самое главное оружие - спокойствие и уверенность. Голос должен быть ровным, движения плавными и медленными, а поза - уверенной.
Если нападения все же не удалось избежать, надо постараться дать собакам максимально жесткий отпор: после нескольких неудачных попыток напасть они могут отступить. Собаки не готовы драться с жертвой, которая для них очень опасна. Заметив рядом других людей, позовите их на помощь. Стая тут же разбежится, завидев преимущество на стороне человека.
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