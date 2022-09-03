https://ria.ru/20220903/stadiony-1814184461.html
В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов
В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов - РИА Новости, 03.09.2022
В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов
Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:15
2022-09-03T09:15
2022-09-03T09:16
омская область
омская область
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg
ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский округ города.В субботу Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в рамках рабочего объезда территории округа посетили стадион "Сибирский Нефтяник", капитальный ремонт которого был начат в 2019 году. Директор центра развития детско-юношеского спорта "Пионер" Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать программу по развитию и благоустройству в Омске футбольных стадионов."Эту практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Не просто, что вы у себя, в Советском округе, это внедряете. Нам, конечно, такую практику бы нужно везде вводить. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект", - сказал глава региона.Бурков отметил, что главная задача - как можно больше молодежи вовлечь в занятия футболом. И пусть многие из них не станут профессионалами и чемпионами, но это будут здоровые ребята."Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберет население Омска, берут под себя эту программу - реализацию и контроль за ней. Там много денег не надо, главное – организационный процесс", - сказал он.Половников рассказал, что футбольные площадки в Омске сейчас очень востребованы, уличных площадок не хватает. В связи с этим, пояснил он, возможно их развитие по пути государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Причем особое внимание стоит уделить крытым площадкам."Считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учетом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает", - отметил директор центра "Пионер".
https://ria.ru/20220831/biblioteka-1813435083.html
https://ria.ru/20220831/stadion-1813384120.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04351d5d215e5d520962a44fa12d5c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, общество
Омская область , Омская область, Омск, Общество
ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский округ города.
В субботу Бурков и мэр Омска
Сергей Шелест в рамках рабочего объезда территории округа посетили стадион "Сибирский Нефтяник", капитальный ремонт которого был начат в 2019 году. Директор центра развития детско-юношеского спорта "Пионер" Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать программу по развитию и благоустройству в Омске футбольных стадионов.
"Эту практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Не просто, что вы у себя, в Советском округе, это внедряете. Нам, конечно, такую практику бы нужно везде вводить. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект", - сказал глава региона.
Бурков отметил, что главная задача - как можно больше молодежи вовлечь в занятия футболом. И пусть многие из них не станут профессионалами и чемпионами, но это будут здоровые ребята.
"Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберет население Омска, берут под себя эту программу - реализацию и контроль за ней. Там много денег не надо, главное – организационный процесс", - сказал он.
Половников рассказал, что футбольные площадки в Омске сейчас очень востребованы, уличных площадок не хватает. В связи с этим, пояснил он, возможно их развитие по пути государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Причем особое внимание стоит уделить крытым площадкам.
"Считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учетом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области
нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России
и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает", - отметил директор центра "Пионер".