https://ria.ru/20220903/stadiony-1814184461.html

В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов

В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов - РИА Новости, 03.09.2022

В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов

Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:15

2022-09-03T09:15

2022-09-03T09:16

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общество

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ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский округ города.В субботу Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в рамках рабочего объезда территории округа посетили стадион "Сибирский Нефтяник", капитальный ремонт которого был начат в 2019 году. Директор центра развития детско-юношеского спорта "Пионер" Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать программу по развитию и благоустройству в Омске футбольных стадионов."Эту практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Не просто, что вы у себя, в Советском округе, это внедряете. Нам, конечно, такую практику бы нужно везде вводить. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект", - сказал глава региона.Бурков отметил, что главная задача - как можно больше молодежи вовлечь в занятия футболом. И пусть многие из них не станут профессионалами и чемпионами, но это будут здоровые ребята."Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберет население Омска, берут под себя эту программу - реализацию и контроль за ней. Там много денег не надо, главное – организационный процесс", - сказал он.Половников рассказал, что футбольные площадки в Омске сейчас очень востребованы, уличных площадок не хватает. В связи с этим, пояснил он, возможно их развитие по пути государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Причем особое внимание стоит уделить крытым площадкам."Считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учетом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает", - отметил директор центра "Пионер".

https://ria.ru/20220831/biblioteka-1813435083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, омск, общество