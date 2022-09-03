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В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов - РИА Новости, 03.09.2022
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Омская область
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В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов
В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов - РИА Новости, 03.09.2022
В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов
Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:15
2022-09-03T09:16
омская область
омская область
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общество
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ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский округ города.В субботу Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в рамках рабочего объезда территории округа посетили стадион "Сибирский Нефтяник", капитальный ремонт которого был начат в 2019 году. Директор центра развития детско-юношеского спорта "Пионер" Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать программу по развитию и благоустройству в Омске футбольных стадионов."Эту практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Не просто, что вы у себя, в Советском округе, это внедряете. Нам, конечно, такую практику бы нужно везде вводить. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект", - сказал глава региона.Бурков отметил, что главная задача - как можно больше молодежи вовлечь в занятия футболом. И пусть многие из них не станут профессионалами и чемпионами, но это будут здоровые ребята."Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберет население Омска, берут под себя эту программу - реализацию и контроль за ней. Там много денег не надо, главное – организационный процесс", - сказал он.Половников рассказал, что футбольные площадки в Омске сейчас очень востребованы, уличных площадок не хватает. В связи с этим, пояснил он, возможно их развитие по пути государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Причем особое внимание стоит уделить крытым площадкам."Считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учетом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает", - отметил директор центра "Пионер".
https://ria.ru/20220831/biblioteka-1813435083.html
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омская область, омск, общество
Омская область , Омская область, Омск, Общество
09:15 03.09.2022 (обновлено: 09:16 03.09.2022)
 

В Омске разработают программу строительства футбольных стадионов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Специальную программу строительства крытых футбольных стадионов разработают в Омске по итогам визита губернатора Омской области Александра Буркова в Советский округ города.
В субботу Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в рамках рабочего объезда территории округа посетили стадион "Сибирский Нефтяник", капитальный ремонт которого был начат в 2019 году. Директор центра развития детско-юношеского спорта "Пионер" Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать программу по развитию и благоустройству в Омске футбольных стадионов.
"Эту практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Не просто, что вы у себя, в Советском округе, это внедряете. Нам, конечно, такую практику бы нужно везде вводить. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект", - сказал глава региона.
Бурков отметил, что главная задача - как можно больше молодежи вовлечь в занятия футболом. И пусть многие из них не станут профессионалами и чемпионами, но это будут здоровые ребята.
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"Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберет население Омска, берут под себя эту программу - реализацию и контроль за ней. Там много денег не надо, главное – организационный процесс", - сказал он.
Половников рассказал, что футбольные площадки в Омске сейчас очень востребованы, уличных площадок не хватает. В связи с этим, пояснил он, возможно их развитие по пути государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Причем особое внимание стоит уделить крытым площадкам.
"Считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учетом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает", - отметил директор центра "Пионер".
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