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Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам
Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам - РИА Новости, 03.09.2022
Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам
Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T06:16
2022-09-03T06:16
2022-09-03T06:16
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Согласно источникам, рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные официальные лица, была создана Пентагоном в августе для изучения давней проблемы неэффективности в поставках оружия из США на миллиарды долларов в другие страны.Источники заявили, что цель этой группы - добиться, чтобы вооружение поступало в руки союзников и партнеров США быстрее, чем это происходило ранее.Согласно источникам, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным из-за напряженности в отношениях между США и Китаем и ситуации на Украине.
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в мире, сша, китай, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Украина, Министерство обороны США
Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам
WSJ: Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам США