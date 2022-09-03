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Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам

Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам - РИА Новости, 03.09.2022

Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам

Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T06:16

2022-09-03T06:16

2022-09-03T06:16

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украина

министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Согласно источникам, рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные официальные лица, была создана Пентагоном в августе для изучения давней проблемы неэффективности в поставках оружия из США на миллиарды долларов в другие страны.Источники заявили, что цель этой группы - добиться, чтобы вооружение поступало в руки союзников и партнеров США быстрее, чем это происходило ранее.Согласно источникам, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным из-за напряженности в отношениях между США и Китаем и ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220831/pomosch-1813583691.html

сша

китай

украина

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в мире, сша, китай, украина, министерство обороны сша