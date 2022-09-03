https://ria.ru/20220903/spetsoperatsiya-1813970882.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2022 - РИА Новости, 03.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:55

2022-09-03T15:55

2022-09-03T15:55

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Пресечены все попытки украинских войск закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Большие потери ВСУ привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева. На Донбассе идут боевые действия в районе Авдеевки, Северска и Соледара.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива, пусковая установка РСЗО HIMARS c машиной подвоза боеприпасов. Также поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 157 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника и перехватили 60 снарядов реактивных систем залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотников, 372 зенитных ракетных комплекса, 824 реактивные системы залпового огня, 4776 танков и других бронемашин, 3366 орудий полевой артиллерии и 5250 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика