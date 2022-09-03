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Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022
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Туризм
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Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке
Спасатели на Камчатке пешком добираются к группе туристов, в которой, по предварительной информации, при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли пять... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:41
2022-09-03T12:41
туризм
новости - туризм
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке пешком добираются к группе туристов, в которой, по предварительной информации, при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли пять человек, специалисты уже добрались до высоты 3300 метров, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.Ранее он сообщил, что 5 туристов, по предварительным данным, погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, ещё несколько пострадали. По данным представителя экстренных служб, в группе было 12 человек. Обстоятельства происшествия выясняются."Группа находится на высоте 4200 метров, вертолет на такую высоту не поднимется. Спасатели уже прибыли, они сейчас на высоте 3300 метров", - сказал Василевский.
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новости - туризм, камчатский край, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Происшествия
12:41 03.09.2022
 
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке

Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на вулкане Ключевская сопка

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке пешком добираются к группе туристов, в которой, по предварительной информации, при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли пять человек, специалисты уже добрались до высоты 3300 метров, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Ранее он сообщил, что 5 туристов, по предварительным данным, погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, ещё несколько пострадали. По данным представителя экстренных служб, в группе было 12 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
"Группа находится на высоте 4200 метров, вертолет на такую высоту не поднимется. Спасатели уже прибыли, они сейчас на высоте 3300 метров", - сказал Василевский.
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