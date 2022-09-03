https://ria.ru/20220903/spasateli-1814207954.html
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2022
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке
Спасатели на Камчатке пешком добираются к группе туристов, в которой, по предварительной информации, при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли пять... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:41
2022-09-03T12:41
2022-09-03T12:41
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке пешком добираются к группе туристов, в которой, по предварительной информации, при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли пять человек, специалисты уже добрались до высоты 3300 метров, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.Ранее он сообщил, что 5 туристов, по предварительным данным, погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, ещё несколько пострадали. По данным представителя экстренных служб, в группе было 12 человек. Обстоятельства происшествия выясняются."Группа находится на высоте 4200 метров, вертолет на такую высоту не поднимется. Спасатели уже прибыли, они сейчас на высоте 3300 метров", - сказал Василевский.
https://ria.ru/20220901/turist-1813779853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, камчатский край, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Происшествия
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на вулкане Ключевская сопка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке пешком добираются к группе туристов, в которой, по предварительной информации, при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли пять человек, специалисты уже добрались до высоты 3300 метров, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Ранее он сообщил, что 5 туристов, по предварительным данным, погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, ещё несколько пострадали. По данным представителя экстренных служб, в группе было 12 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
"Группа находится на высоте 4200 метров, вертолет на такую высоту не поднимется. Спасатели уже прибыли, они сейчас на высоте 3300 метров", - сказал Василевский.