https://ria.ru/20220903/sotrudnichestvo-1814205635.html
Путин и Эрдоган обсудили развитие сотрудничества между странами
Путин и Эрдоган обсудили развитие сотрудничества между странами - РИА Новости, 03.09.2022
Путин и Эрдоган обсудили развитие сотрудничества между странами
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:23
2022-09-03T12:23
2022-09-03T12:23
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4e9f978bac3b7f4aecd50ec3731ff90b.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, сообщили в пресс-службе Кремля."В контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.Лидеры подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики, и условились о дальнейших контактах.
https://ria.ru/20220902/nato-1814025208.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_310:0:2964:1990_1920x0_80_0_0_248c5f44218f1fc2b9b6d6d427f81d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Политика
Путин и Эрдоган обсудили развитие сотрудничества между странами
Путин и Эрдоган обсудили развитие многопланового сотрудничества между Россией и Турцией