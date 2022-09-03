https://ria.ru/20220903/sotrudnichestvo-1814205635.html

Путин и Эрдоган обсудили развитие сотрудничества между странами

Путин и Эрдоган обсудили развитие сотрудничества между странами - РИА Новости, 03.09.2022

Путин и Эрдоган обсудили развитие сотрудничества между странами

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:23

2022-09-03T12:23

2022-09-03T12:23

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

политика

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, сообщили в пресс-службе Кремля."В контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.Лидеры подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики, и условились о дальнейших контактах.

https://ria.ru/20220902/nato-1814025208.html

россия

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика