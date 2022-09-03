https://ria.ru/20220903/skot-1814180940.html
В США индейцы начали сокращать поголовье скота из-за засухи
В США индейцы начали сокращать поголовье скота из-за засухи - РИА Новости, 03.09.2022
В США индейцы начали сокращать поголовье скота из-за засухи
Индейцы племени Навахо, крупнейшего в США, вынуждены сокращать поголовье скота из-за катастрофической засухи и нехватки воды, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T08:37
2022-09-03T08:37
2022-09-03T08:37
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Индейцы племени Навахо, крупнейшего в США, вынуждены сокращать поголовье скота из-за катастрофической засухи и нехватки воды, рассказал РИА Новости президент племени Джонатан Нез."Владельцы ранчо вынуждены сокращать поголовье скота, скотоводам приходится трудно", - рассказал собеседник агентства. По его словам, "проблема нехватки воды ощущается все острее и острее с каждым годом", несмотря на помощь, оказываемую руководством племени фермерам.Племя Навахо занимает территорию более 70 тысяч квадратных километров, охватывающую три штата - Аризона, Нью-Мексико и Юта, по официальным данным, племя насчитывает почти 400 тысяч человек.Как рассказал президент Навахо, нехватке воды на территории общины также способствует введенное на федеральном уровне ограничение на потребление воды из озера Пауэлл и реки Колорадо, которая питает проходящую по территории племени реку Сан-Хуан. "Меньше воды как для питья, так и для ферм, ранчо и сельского хозяйства", - сетует Нез.Одним из способов решения проблемы, по его словам, станет использование насыпных земляных дамб. "Мы планируем начать использование имеющихся у Навахо земляных дамб, которые требуют ремонта, для того, чтобы сохранить принесенную муссонными ветрами дождевую воду для помощи нашим фермерам", - рассказывает он.По его словам, благодаря муссонным дождям на протяжении последних месяцев жители племени Навахо по крайней мере обеспечены хорошим урожаем. "Урожай будет хорошим, Навахо будет что положить на стол", - радуется глава пламени, несмотря на то, что, по его данным, до 40% населения территории племени не имеют водопроводной воды или электричества. "В самой сильной стране мира должна быть вода, электричество, базовая инфраструктура, однако сегодня в этой стране 30-40% наших людей племени Навахо не имеют этого, и еще большее число не имеет доступа в интернет", - отмечает он.
https://ria.ru/20220829/voda-1812999063.html
https://ria.ru/20220827/zasukha-1812602681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, аризона, нью-мексико, юта, сша
В мире, Аризона, Нью-Мексико, Юта, США
В США индейцы начали сокращать поголовье скота из-за засухи
Президент племени индейцев Навахо в США сообщил о сокращении поголовья скота из-за засухи
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Индейцы племени Навахо, крупнейшего в США, вынуждены сокращать поголовье скота из-за катастрофической засухи и нехватки воды, рассказал РИА Новости президент племени Джонатан Нез.
"Владельцы ранчо вынуждены сокращать поголовье скота, скотоводам приходится трудно", - рассказал собеседник агентства. По его словам, "проблема нехватки воды ощущается все острее и острее с каждым годом", несмотря на помощь, оказываемую руководством племени фермерам.
Племя Навахо занимает территорию более 70 тысяч квадратных километров, охватывающую три штата - Аризона
, Нью-Мексико
и Юта
, по официальным данным, племя насчитывает почти 400 тысяч человек.
Как рассказал президент Навахо, нехватке воды на территории общины также способствует введенное на федеральном уровне ограничение на потребление воды из озера Пауэлл и реки Колорадо
, которая питает проходящую по территории племени реку Сан-Хуан
. "Меньше воды как для питья, так и для ферм, ранчо и сельского хозяйства", - сетует Нез.
Одним из способов решения проблемы, по его словам, станет использование насыпных земляных дамб. "Мы планируем начать использование имеющихся у Навахо земляных дамб, которые требуют ремонта, для того, чтобы сохранить принесенную муссонными ветрами дождевую воду для помощи нашим фермерам", - рассказывает он.
По его словам, благодаря муссонным дождям на протяжении последних месяцев жители племени Навахо по крайней мере обеспечены хорошим урожаем. "Урожай будет хорошим, Навахо будет что положить на стол", - радуется глава пламени, несмотря на то, что, по его данным, до 40% населения территории племени не имеют водопроводной воды или электричества. "В самой сильной стране мира должна быть вода, электричество, базовая инфраструктура, однако сегодня в этой стране 30-40% наших людей племени Навахо не имеют этого, и еще большее число не имеет доступа в интернет", - отмечает он.