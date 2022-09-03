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При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР - РИА Новости, 03.09.2022
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При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР
При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР - РИА Новости, 03.09.2022
При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* произвели ракетные удары в провинции Идлиб, трое сирийских военнослужащих погибли и один ранен, сообщил РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:15
2022-09-03T22:17
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* произвели ракетные удары в провинции Идлиб, трое сирийских военнослужащих погибли и один ранен, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - два обстрела.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, идлиб (мухафаза), россия, сирия
В мире, Идлиб (мухафаза), Россия, Сирия
22:15 03.09.2022 (обновлено: 22:17 03.09.2022)
 
При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР

При ракетном ударе боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб погибли трое сирийских военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРазрушенные дома на юго-востоке провинции Идлиб, Сирия
Разрушенные дома на юго-востоке провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенные дома на юго-востоке провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* произвели ракетные удары в провинции Идлиб, трое сирийских военнослужащих погибли и один ранен, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"В провинции Идлиб в результате ракетного удара, произведенного террористами из района Дейр-Сунболь по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погибло трое военнослужащих вооруженных сил САР, один сирийский военнослужащий ранен", - сказал Егоров на брифинге.
Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - два обстрела.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии
 
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