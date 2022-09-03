https://ria.ru/20220903/siriya-1814279839.html

При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР

При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР - РИА Новости, 03.09.2022

При ракетном ударе боевиков в провинции Идлиб погибли трое военных САР

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* произвели ракетные удары в провинции Идлиб, трое сирийских военнослужащих погибли и один ранен, сообщил РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T22:15

2022-09-03T22:15

2022-09-03T22:17

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идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* произвели ракетные удары в провинции Идлиб, трое сирийских военнослужащих погибли и один ранен, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - два обстрела.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220827/siriya-1812631548.html

идлиб (мухафаза)

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в мире, идлиб (мухафаза), россия, сирия