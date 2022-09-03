В Швеции раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО
Левая партия Швеции и "зеленые" раскритиковали соглашение Стокгольма с Анкарой по НАТО
© AP Photo / Bernat ArmangueМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пожимает руку премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон
© AP Photo / Bernat Armangue
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пожимает руку премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Левая партия Швеции и Партия охраны окружающей среды раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО, заявили представители этих политических сил в эфире Sveriges Radio в рамках предвыборных политических дебатов.
"Мы очень серьезно смотрим на то, как правительство фактически легло перед Турцией и (президентом Турции) Эрдоганом в последние недели и месяцы", - сказала в эфире радио спикер Левой партии по вопросам обороны Ханна Гуннарссон.
По мнению представителя Партии охраны окружающей среды Марии Ферм, Швецией "не должен править Эрдоган".
В июне 2022 года Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Вначале Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. После этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.