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В Швеции раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО - РИА Новости, 03.09.2022
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В Швеции раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО
В Швеции раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО - РИА Новости, 03.09.2022
В Швеции раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО
Левая партия Швеции и Партия охраны окружающей среды раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО, заявили представители этих политических сил РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:50
2022-09-03T18:50
в мире
швеция
турция
финляндия
нато
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Левая партия Швеции и Партия охраны окружающей среды раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО, заявили представители этих политических сил в эфире Sveriges Radio в рамках предвыборных политических дебатов.По мнению представителя Партии охраны окружающей среды Марии Ферм, Швецией "не должен править Эрдоган".В июне 2022 года Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Вначале Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. После этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220903/shvetsiya-1814249604.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
18:50 03.09.2022
 
В Швеции раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО

Левая партия Швеции и "зеленые" раскритиковали соглашение Стокгольма с Анкарой по НАТО

© AP Photo / Bernat ArmangueМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пожимает руку премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пожимает руку премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пожимает руку премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Левая партия Швеции и Партия охраны окружающей среды раскритиковали соглашение Стокгольма и Анкары по заявке в НАТО, заявили представители этих политических сил в эфире Sveriges Radio в рамках предвыборных политических дебатов.
"Мы очень серьезно смотрим на то, как правительство фактически легло перед Турцией и (президентом Турции) Эрдоганом в последние недели и месяцы", - сказала в эфире радио спикер Левой партии по вопросам обороны Ханна Гуннарссон.
По мнению представителя Партии охраны окружающей среды Марии Ферм, Швецией "не должен править Эрдоган".
В июне 2022 года Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Вначале Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. После этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО.
Предприятие в Карлсхамне - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреШвецияТурцияФинляндияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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