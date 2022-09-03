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Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране - РИА Новости, 03.09.2022
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Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране
Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране - РИА Новости, 03.09.2022
Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что королевство рискует попасть в финансовый кризис в случае отсутствия мер по предотвращению проблем в этой РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:23
2022-09-03T17:23
экономика
паоло джентилони
дмитрий биричевский
европа
g7
еврокомиссия
евросоюз
швеция
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что королевство рискует попасть в финансовый кризис в случае отсутствия мер по предотвращению проблем в этой сфере на фоне энергетического кризиса в Европе."Если мы не примем меры в ближайшее время, это может привести к серьезным финансовым проблемам. В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис. Мы не оставим шведские домохозяйства и компании на произвол судьбы", - заявила Андерссон на пресс-конференции, посвященной "мерам по защите финансовой стабильности" страны на фоне энергетического кризиса.Главы минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html
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экономика, паоло джентилони, дмитрий биричевский, европа, g7, еврокомиссия, евросоюз, швеция
Экономика, Паоло Джентилони, Дмитрий Биричевский, Европа, G7, Еврокомиссия, Евросоюз, Швеция
17:23 03.09.2022
 
Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране

Премьер Швеции Андерссон: страна рискует попасть в финансовый кризис из-за энергопроблем

CC BY-SA 3.0 / Entheta / Предприятие в Карлсхамне
Предприятие в Карлсхамне - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Entheta /
Предприятие в Карлсхамне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что королевство рискует попасть в финансовый кризис в случае отсутствия мер по предотвращению проблем в этой сфере на фоне энергетического кризиса в Европе.
"Если мы не примем меры в ближайшее время, это может привести к серьезным финансовым проблемам. В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис. Мы не оставим шведские домохозяйства и компании на произвол судьбы", - заявила Андерссон на пресс-конференции, посвященной "мерам по защите финансовой стабильности" страны на фоне энергетического кризиса.
Президент Финляндии Саули Ниинисте, президент США Джо Байден и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 08:00
"Погибнут сотни тысяч". Что власти западных стран уготовили согражданам
Главы минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 20:29
Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом
 
ЭкономикаПаоло ДжентилониДмитрий БиричевскийЕвропаG7ЕврокомиссияЕвросоюзШвеция
 
 
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