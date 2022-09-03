https://ria.ru/20220903/shvetsiya-1814249604.html

Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране

Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране - РИА Новости, 03.09.2022

Премьер Швеции опасается финансового кризиса в стране

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что королевство рискует попасть в финансовый кризис в случае отсутствия мер по предотвращению проблем в этой РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:23

2022-09-03T17:23

2022-09-03T17:23

экономика

паоло джентилони

дмитрий биричевский

европа

g7

еврокомиссия

евросоюз

швеция

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что королевство рискует попасть в финансовый кризис в случае отсутствия мер по предотвращению проблем в этой сфере на фоне энергетического кризиса в Европе."Если мы не примем меры в ближайшее время, это может привести к серьезным финансовым проблемам. В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис. Мы не оставим шведские домохозяйства и компании на произвол судьбы", - заявила Андерссон на пресс-конференции, посвященной "мерам по защите финансовой стабильности" страны на фоне энергетического кризиса.Главы минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

https://ria.ru/20220621/shvetsiya-1797159033.html

европа

швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, паоло джентилони, дмитрий биричевский, европа, g7, еврокомиссия, евросоюз, швеция