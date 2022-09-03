https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814250430.html

Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России

Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России - РИА Новости, 03.09.2022

Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России

Руководство Венгрии полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают санкции Запада в отношении РФ, в том числе из-за снабжения российским газом, заявил РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:23

2022-09-03T17:23

2022-09-03T17:23

в мире

экономика

венгрия

сербия

россия

газпром

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. Руководство Венгрии полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают санкции Запада в отношении РФ, в том числе из-за снабжения российским газом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan."Если бы Сербия была членом ЕС, эти меры не оказались бы под вопросом. Есть венгерская поговорка: "у грехов из прошлого длинные тени". Это значит, что Евросоюз уже мог и должен был принять Сербию, и если бы так и произошло, у нас бы не было дебатов об этом (санкциях - ред.)", - заявил глава МИД Венгрии агентству Танюг."Мы также понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замерзли и не хотите вводить ограничительные меры. Мы тоже не хотим, поэтому и покупаем газ у России, и не считаем это политическим заявлением, потому что для вашей страны надежное снабжение газом - конкретный и решающий вопрос. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому будьте уверены, что Венгрия полностью понимает вашу позицию", - подчеркнул Сийярто.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html

https://ria.ru/20220903/orban-1814234592.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, венгрия, сербия, россия, газпром, санкции в отношении россии