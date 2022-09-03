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Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России - РИА Новости, 03.09.2022
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Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России
Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России - РИА Новости, 03.09.2022
Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России
Руководство Венгрии полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают санкции Запада в отношении РФ, в том числе из-за снабжения российским газом, заявил РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:23
2022-09-03T17:23
в мире
экономика
венгрия
сербия
россия
газпром
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. Руководство Венгрии полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают санкции Запада в отношении РФ, в том числе из-за снабжения российским газом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan."Если бы Сербия была членом ЕС, эти меры не оказались бы под вопросом. Есть венгерская поговорка: "у грехов из прошлого длинные тени". Это значит, что Евросоюз уже мог и должен был принять Сербию, и если бы так и произошло, у нас бы не было дебатов об этом (санкциях - ред.)", - заявил глава МИД Венгрии агентству Танюг."Мы также понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замерзли и не хотите вводить ограничительные меры. Мы тоже не хотим, поэтому и покупаем газ у России, и не считаем это политическим заявлением, потому что для вашей страны надежное снабжение газом - конкретный и решающий вопрос. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому будьте уверены, что Венгрия полностью понимает вашу позицию", - подчеркнул Сийярто.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html
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в мире, экономика, венгрия, сербия, россия, газпром, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Венгрия, Сербия, Россия, Газпром, Санкции в отношении России
17:23 03.09.2022
 
Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России

Глава МИД Сийярто: Венгрия понимает, почему Сербия не поддерживает санкции против России

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. Руководство Венгрии полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают санкции Запада в отношении РФ, в том числе из-за снабжения российским газом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.
"Если бы Сербия была членом ЕС, эти меры не оказались бы под вопросом. Есть венгерская поговорка: "у грехов из прошлого длинные тени". Это значит, что Евросоюз уже мог и должен был принять Сербию, и если бы так и произошло, у нас бы не было дебатов об этом (санкциях - ред.)", - заявил глава МИД Венгрии агентству Танюг.
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"Мы также понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замерзли и не хотите вводить ограничительные меры. Мы тоже не хотим, поэтому и покупаем газ у России, и не считаем это политическим заявлением, потому что для вашей страны надежное снабжение газом - конкретный и решающий вопрос. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому будьте уверены, что Венгрия полностью понимает вашу позицию", - подчеркнул Сийярто.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
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