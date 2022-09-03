https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814213059.html

Польша, страны Балтии и Финляндия обсудят антироссийские визовые санкции

Польша, страны Балтии и Финляндия обсудят антироссийские визовые санкции - РИА Новости, 03.09.2022

Польша, страны Балтии и Финляндия обсудят антироссийские визовые санкции

Польша, Финляндия и страны Балтии на следующей неделе продолжат обсуждать визовые санкции в отношении России, план-максимум —выработать единый подход и... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:15

2022-09-03T13:15

2022-09-03T16:12

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ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша, Финляндия и страны Балтии на следующей неделе продолжат обсуждать визовые санкции в отношении России, план-максимум —выработать единый подход и максимальные ограничительные меры, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью агентству РАР.Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим."На следующей неделе состоятся очередные переговоры представителей Польши, балтийских стран и Финляндии по вопросу виз для россиян", - рассказал Яблоньский."То, что удалось достичь на этой неделе во время встречи министров, - это, во-первых, приостановка визового соглашения между ЕС и Россией, во-вторых, четкое заявление со стороны стран ЕС о том, что государства-члены могут вводить более суровые ограничительные меры на национальном уровне", - отметил он.По его словам, страны Балтии, Польша и Финляндия хотят "поделиться опытом, координировать совместные действия и воспользоваться идеями, выдвинутыми другими государствами"."Мы хотим, чтобы весь ЕС имел единый подход и решения, когда речь идет о визах для россиян, максимально ограничительные - это наш план максимум", - заключил Яблоньский.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

https://ria.ru/20220902/vizy-1813939458.html

https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814175519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мария захарова, россия, польша, финляндия, евросоюз