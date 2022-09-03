https://ria.ru/20220903/samolet-1814246620.html

Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи

Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи - РИА Новости, 03.09.2022

Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи

Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:53

2022-09-03T16:53

2022-09-03T17:33

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская полиция.Власти эвакуировали универмаг сети Walmart и прилегающую к нему торговую точку, а также просят горожан до особых распоряжений не появляться в потенциально опасном районе."Пилот связался со службой 911 и угрожает преднамеренно врезаться в Walmart... Горожан просят избегать этой зоны до тех пор, пока не будет дан отбой тревоги. С учетом мобильности самолета подобного типа опасный район значительно больше, чем даже Тупело", - говорится в пресс-релизе.СМИ пишут, что воздушное судно предположительно угнал рано утром 29-летний работник местного аэропорта, и спустя три часа он все еще находится в воздухе.

https://ria.ru/20220811/zalozhniki-1808925289.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша