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Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи - РИА Новости, 03.09.2022
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Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи - РИА Новости, 03.09.2022
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи
Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:53
2022-09-03T17:33
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская полиция.Власти эвакуировали универмаг сети Walmart и прилегающую к нему торговую точку, а также просят горожан до особых распоряжений не появляться в потенциально опасном районе."Пилот связался со службой 911 и угрожает преднамеренно врезаться в Walmart... Горожан просят избегать этой зоны до тех пор, пока не будет дан отбой тревоги. С учетом мобильности самолета подобного типа опасный район значительно больше, чем даже Тупело", - говорится в пресс-релизе.СМИ пишут, что воздушное судно предположительно угнал рано утром 29-летний работник местного аэропорта, и спустя три часа он все еще находится в воздухе.
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в мире, сша
В мире, США
16:53 03.09.2022 (обновлено: 17:33 03.09.2022)
 
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи

Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет Walmart в Миссисипи

© Savannah Police DepartmentПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© Savannah Police Department
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская полиция.
Власти эвакуировали универмаг сети Walmart и прилегающую к нему торговую точку, а также просят горожан до особых распоряжений не появляться в потенциально опасном районе.
"Пилот связался со службой 911 и угрожает преднамеренно врезаться в Walmart... Горожан просят избегать этой зоны до тех пор, пока не будет дан отбой тревоги. С учетом мобильности самолета подобного типа опасный район значительно больше, чем даже Тупело", - говорится в пресс-релизе.
СМИ пишут, что воздушное судно предположительно угнал рано утром 29-летний работник местного аэропорта, и спустя три часа он все еще находится в воздухе.
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