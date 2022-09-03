https://ria.ru/20220903/samolet-1814246620.html
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи - РИА Новости, 03.09.2022
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи
Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:53
2022-09-03T16:53
2022-09-03T17:33
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская полиция.Власти эвакуировали универмаг сети Walmart и прилегающую к нему торговую точку, а также просят горожан до особых распоряжений не появляться в потенциально опасном районе."Пилот связался со службой 911 и угрожает преднамеренно врезаться в Walmart... Горожан просят избегать этой зоны до тех пор, пока не будет дан отбой тревоги. С учетом мобильности самолета подобного типа опасный район значительно больше, чем даже Тупело", - говорится в пресс-релизе.СМИ пишут, что воздушное судно предположительно угнал рано утром 29-летний работник местного аэропорта, и спустя три часа он все еще находится в воздухе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
16:53 03.09.2022 (обновлено: 17:33 03.09.2022)
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи
Пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет Walmart в Миссисипи
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета несколько часов кружит над городком Тупело в американском штате Миссисипи, угрожая протаранить местный магазин, сообщила городская полиция.
Власти эвакуировали универмаг сети Walmart
и прилегающую к нему торговую точку, а также просят горожан до особых распоряжений не появляться в потенциально опасном районе.
"Пилот связался со службой 911 и угрожает преднамеренно врезаться в Walmart... Горожан просят избегать этой зоны до тех пор, пока не будет дан отбой тревоги. С учетом мобильности самолета подобного типа опасный район значительно больше, чем даже Тупело", - говорится в пресс-релизе.
СМИ пишут, что воздушное судно предположительно угнал рано утром 29-летний работник местного аэропорта, и спустя три часа он все еще находится в воздухе.