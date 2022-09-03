https://ria.ru/20220903/respublika-1814256042.html

TAC назвал три признака превращения США в банановую республику

TAC назвал три признака превращения США в банановую республику - РИА Новости, 03.09.2022

TAC назвал три признака превращения США в банановую республику

США превращаются в банановую республику — беззаконное общество, где правят обезьяны, пишет в колонке для The American Thinker Джей Шурк. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T18:15

2022-09-03T18:15

2022-09-03T19:16

в мире

джеймс коми

хиллари клинтон

барак обама

федеральное бюро расследований сша

сша

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США превращаются в банановую республику — беззаконное общество, где правят обезьяны, пишет в колонке для The American Thinker Джей Шурк.Такое резкое описание термина автор позаимствовал у сатирика Сола Лакмана. По мнению Шурка, современное американское общество полностью соответствует этому определению: почти 80 процентов граждан уверены, что живут в условиях двухуровневого правосудии, когда для одних действуют одни законы, для других — другие. При этом опросы фиксируют рекордно низкие рейтинги доверия у трех ветвей власти: 25 процентов у Верховного суда, 23 процента у президента и мизерные 7 процентов у конгресса — худший показатель среди всех 16 государственных институтов.По его словам, о таком положении дел свидетельствуют три признака. Первый — культ левых взглядов и "языковые манипуляции". Так, Шурк подверг критике современные формулировки, связанные с медициной и религией — девочек называют "обладателями вульвы", аборты — "репродуктивным здоровьем", а христиан — фанатиками и экстремистами."Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства", — написал публицист.Второй признак — избирательная законность и политические преследования. Автор напомнил, как перед выборами 2016 года директор ФБР Джеймс Коми объявил об уголовной ответственности Хиллари Клинтон за хранение секретной переписки на незащищенных серверах, но в то же время заявил, что "ни один здравомыслящий прокурор" возбуждать против нее дело не возьмется.Также колумнист напомнил о том, как налоговое управление администрации Барака Обамы уличили в преследовании членов консервативной партии, однако ничем серьезным это для ведомства не закончилось. При этом экс-президента Дональда Трампа продолжают преследовать ФБР и Минюст."В итоге демократы отделываются легким порицанием, а республиканцам и сторонникам Трампа неизменно достается "клоунада <…>, театр с импичментом и гнилое судилище", — добавил Шурк.Третий признак превращения в банановую республику — "принуждение к согласию и зависимость от правительства. Автор обвинил Белый дом в порабощении населения."Когда сатрапы спровадят вас в банановую республику, сделайте банановый дайкири", — сыронизировал обозреватель. Подытоживая, он призвал читателей не упускать ни единой возможности пройтись по тому, насколько продажна и нелегитимна засевшая в Вашингтоне "мстительная обезьянья элита".

https://ria.ru/20220814/gerontokratiya-1809445604.html

https://ria.ru/20220626/ssha-1798237362.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

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в мире, джеймс коми, хиллари клинтон, барак обама, федеральное бюро расследований сша, сша